Virat Kohli surpasse Chris Gayle et devient le joueur avec la plupart des siècles IPL

Virat Kohli était le seul garde forestier alors que son deuxième siècle consécutif propulsait les Royal Challengers Bangalore à un défi de 197 pour cinq lors de leur dernier match de championnat IPL incontournable contre les Titans du Gujarat ici dimanche. Alors que les dieux de la pluie menaçaient de gâcher les plans de barrages du RCB pendant la journée, le match qui a commencé avec une demi-heure de retard a vu Kohli (101 pas sur 61 balles) ramener son avatar de 2016. Il a détenu tous les as lors de son coup qui avait 13 quatre et un six. Ses manches étaient inestimables dans le contexte où aucun des autres frappeurs du RCB ne pouvait même atteindre 30 et tout comme au bon vieux temps, « King Kohli » a défini le récit en jouant avec la ligne, la longueur et l’esprit des quilleurs.

Il s’agit de son septième cent IPL et il a maintenant dépassé Chris Gayle en tant que frappeur avec le plus grand nombre de tonnes de tournois.

Considérant que le stade Chinnaswamy est connu pour ses ceintures au bâton, le total final, bien que suffisamment compétitif, pourrait encore être d’environ 10 points en dessous du pair.

Kohli et le skipper Faf Du Plessis (28 ans) ont pris un départ fulgurant, avec une rafale de limites contre Mohammed Shami (1/39 en 4 overs) et le déjà désemparé Yash Dayal en avantage numérique.

Ils ont été envoyés sur pas moins de neuf limites, ce qui a incité Hardik Pandya à mettre rapidement son arme principale, Rashid Khan (1/24 en 4 overs), en action pour endiguer le flux de courses.

Après avoir concédé 62 points en six overs en avantage numérique, Rashid et son « image miroir du bras gauche » Noor Ahmed (2/39 en 4 overs) ont freiné le score.

Noor a renvoyé du Plessis alors qu’il tentait de le frapper à l’intérieur d’une manière bizarre. Le bord a frappé les coussinets de Wriddhiman Saha et a lancé Rahul Tewatia pour compléter une prise facile.

Glenn Maxwell a bien commencé mais Rashid en a lancé un qui était rapide et plein et a juste assez reculé pour percer la défense du frappeur alors que RCB s’est soudainement retrouvé dans une ornière.

La situation s’est aggravée lorsque Noor a traîné Mahipal Lomror avec un qui tournait dans l’autre sens et que Saha a effectué un souchement côté jambe avec la finesse qui lui est associée depuis des années maintenant.

Michael Bracewell (26 ans), cependant, a pris une certaine pression sur Kohli à l’autre bout, les balles plus lentes de Mohit Sharma ne fonctionnant pas bien à cette occasion.

Lors de ses trois premiers overs, il a été touché pour sept fours et c’est Shami qui a attrapé Bracewell avant qu’il ne puisse infliger plus de dégâts et Dayal avait enfin quelque chose pour lui lorsque la triste saison de Dinesh Karthik s’est aggravée.

Mais Kohli a continué à se battre.