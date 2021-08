Virat Kohli souhaite que son père soit vivant pour rencontrer sa fille Vamika dans une interview franche

Le capitaine de l’équipe indienne Virat Kohli a avoué qu’il se demande comment les choses auraient été si son père avait été là pour voir sa fille Vamika. Un arrêt cardiaque a causé la mort du père de Kohli en 2006.

Dans une conversation en roue libre avec le joueur de cricket Dinesh Karthik, qui commente pour Sky Sports dans la série de tests en cours contre l’Angleterre, Kohli a parlé d’un certain nombre de sujets différents et a même expliqué comment il a rencontré Anushka Sharma pour la première fois.

Un court extrait de cette interview a été partagé sur les réseaux sociaux où Kohli avoue que son père lui a manqué et qu’il ne pouvait pas être là pour voir Vamika. Kohli a déclaré : « Il ne m’a pas vu jouer. Maintenant avec notre fille, j’ai vu le bonheur sur le visage de ma mère. Vous vous asseyez et pensez et s’il était toujours là.

Il a ensuite parlé de sa première interaction avec Anushka Sharma. Il s’est souvenu de la façon dont il s’est senti connecté lorsque les choses sur lesquelles ils ont plaisanté ont cliqué en premier lieu. « Je plaisante avec tout le monde. Je plaisantais aussi avec elle. Elle a déclaré: « C’était la première fois que je voyais quelqu’un autour de moi plaisanter sur les choses que j’ai vécues dans mon enfance ». Donc, c’est vraiment lié », a déclaré le capitaine indien.

Virat Kohli et Anushka Sharma sont mariés depuis 2017 et ils se sont rencontrés pour la première fois lors d’un tournage publicitaire en 2013.

En 2019, il a révélé dans une interview avec le journaliste sportif de la télévision américaine Graham Bensinger qu’il était assez nerveux lorsqu’il était autour d’Anushka.

« La première fois que je l’ai rencontrée, j’ai tout de suite fait une blague. J’étais très nerveux et c’est pourquoi j’ai fait une blague parce que je ne savais pas quoi faire. J’étais debout sur les plateaux et j’étais nerveux et nerveux. Je pensais que j’étais drôle (quand j’ai fait cette blague), et j’ai dit quelque chose qui n’était probablement pas la bonne chose à dire », a-t-il déclaré lors de l’interview.

