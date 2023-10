Virat Kohli sort l’Inde du pétrin et inspire une victoire de 6 guichets contre l’Australie à la Coupe du monde de cricket

CHENNAI, Inde (AP) – Virat Kohli a inspiré la reprise de l’Inde de 2-3 dans sa réponse au score inférieur à la moyenne de 199 de l’Australie…

CHENNAI, Inde (AP) – Virat Kohli a inspiré la remontée de l’Inde de 2-3 dans sa réponse au score inférieur à la normale de 199 de l’Australie pour assurer une victoire de six guichets au pays hôte lors de son match d’ouverture de la Coupe du monde de cricket dimanche.

Kohli a frappé 85 balles sur 116, dont six quatre, et a livré un quatrième guichet calmement construit de 165 avec KL Rahul (97 pas retiré) alors que l’Inde atteignait 201-4 avec 52 balles à revendre devant un public passionné à domicile. Stade MA Chidambaram à Chennai.

L’Australie avait remporté trois guichets lors des deux premiers overs pour laisser l’Inde dans une position périlleuse avant que Kohli et Rahul ne viennent à la rescousse lors d’une rencontre entre deux des favoris du tournoi.

Après avoir remporté le tirage au sort, l’Australie – quintuple championne du monde – s’est effondrée après avoir été 74-1 au 17e. Steve Smith a été le meilleur buteur avec 46.

Rahul a été le meilleur marqueur du match avec ses 115 balles, dont huit quatre et deux six. Malgré cela, pendant une grande partie des manches, il a joué le rôle de second violon derrière Kohli, qui a absorbé la pression australienne après l’effondrement de l’Inde.

C’était après que Ravindra Jadeja et Kuldeep Yadav aient partagé cinq guichets pour détruire les manches australiennes. Sur une surface favorable aux effets, Jadeja a terminé avec 3-28 en 10 overs, tandis que Yadav a récolté 2-42, alors que le duo a annulé l’avantage de l’Australie de frapper en premier.

Mitchell Marsh (0) a devancé Jasprit Bumrah pour glisser au troisième, Kohli détenant une prise en plongeon.

David Warner et Steve Smith ont stabilisé les manches avec un partenariat de 69 points pour le deuxième guichet. Warner a marqué 41 points et frappé six quatre, mais a offert un retour à Yadav juste au moment où il semblait prêt pour une grosse manche.

La stratégie de rotation de l’Inde a eu un impact avec l’introduction de Ravichandran Ashwin (1-34) en huitième, qui a étouffé le taux de score.

Smith a ajouté 36 autres points avec Marnus Labuschagne, avant qu’un brassard de Jadeja ne nettoie son moignon au 28e. Smith, abasourdi par la livraison, a frappé cinq quatre lors de ses manches de 71 balles.

Son licenciement a ouvert les vannes pour l’Inde. Deux overs plus tard, Jadeja a fait rattraper Labuschagne puis a piégé Alex Carey (0) deux ballons plus tard.

L’Australie s’est effondrée de 110-2 à 119-5. Glenn Maxwell (15) et Cameron Green (8) ont frappé calmement pour endiguer le flux de guichets, ajoutant 21 points sur 37 balles pour le sixième guichet.

Il y avait cependant plus à venir de la part des fileuses indiennes. Yadav est revenu au bol Maxwell à la 36e. Trois balles plus tard, Green a été rattrapé par Ashwin alors que l’Australie s’est à nouveau écrasée, cette fois à 140-7.

La queue australienne est restée pour ajouter des courses vitales, les trois derniers guichets ajoutant 59 courses. Mitchell Starc a marqué 28 balles sur 35, avec deux quatre et un six. Pat Cummins a fait 15 sur 24. Adam Zampa leur a donné compagnie face à 20 balles.

Malgré cela, les stimulateurs indiens ont terminé le travail pour limiter l’Australie à un total bien inférieur à la moyenne pour ce guichet.

À la poursuite des 200 pour la victoire, les hôtes ont connu un début épouvantable.

Ishan Kishan a poursuivi une large livraison dans le premier over et a été rattrapé par Starc pour un canard doré. C’était le 50e guichet de Starc lors des Coupes du monde ODI.

Cinq balles plus tard, Rohit Sharma était éliminé en poids contre Josh Hazlewood (3-38). Le skipper indien a révisé, mais la décision est restée en faveur de l’Australie. Sharma était dehors pour un canard à six balles.

Shreyas Iyer a réussi trois canards parmi les quatre meilleurs frappeurs indiens, lorsqu’il a conduit directement pour couvrir trois balles plus tard. Le tableau de bord indiquait maintenant un nombre étonnant de deux courses pour 3 guichets.

L’Australie aurait pu renforcer son emprise sur le match – peut-être fatalement pour l’Inde – mais Marsh a laissé tomber Kohli à 12 au huitième. Kohli en a réussi un sur Hazlewood, mais Marsh n’a pas pu terminer la capture en cours malgré un terrain suffisant.

Ce fut un échec coûteux alors que Kohli et Rahul reconstruisaient les manches, et leur partenariat a conduit l’Inde à ouvrir sa campagne de Coupe du monde avec une victoire.

Kohli a été rattrapé au milieu du guichet par Labuschagne au large de Hazlewood, mais Rahul et Hardik Pandya (11 pas retirés) ont terminé le travail.

