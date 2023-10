Virat Kohli s’est précipité pour rencontrer Anushka Sharma enceinte en raison d’une urgence? Voici pourquoi les fans ne devraient pas s’inquiéter

Anushka Sharma et Virat Kohli Sont le discours de la ville ces jours-ci, tous grâce aux deuxième rapports de grossesse. Au cas où vous n’êtes pas au courant, les rumeurs sont répandues sur Anushka et la fille de Virat, Vamika, il obtient un frère ou une sœur dès que le couple aurait embrasser la parentalité pour la deuxième fois. Les gens ont été très curieux de la même chose. Et y a-t-il ajouté les rapports de Virat qui prend un vol à Mumbai pour une urgence personnelle. Mais les fans ne devraient pas s’inquiéter, car tout semble bien.

Anushka Sharma, Virat Kohli laisse les fans inquiets au milieu du vol d’urgence de ce dernier

Depuis que les rapports de Virat volant à Mumbai de Guwahati, avant le match de la Coupe du monde de la CPI, ont fait surface, les fans se sont inquiétés de ce qui pourrait être l’urgence. Anushka Sharma et Virat sont restés à l’écart des médias au milieu de ces rumeurs de grossesse. Par conséquent, les fans se sont inquiétés de la santé d’Anushka. Mais il semble que l’actrice ait elle-même assuré aux fans qu’il n’y a rien à craindre. Il y a quelques heures à peine, Anushka a pris sa poignée sur les réseaux sociaux et a partagé un article sur Gandhi Jayanti. Découvrez le statut Instagram d’Anushka Sharma ici:

Anushka Sharma a quitté Bollywood après avoir à nouveau embrassé la maternité?

Depuis que la deuxième nouvelle de la grossesse d’Anushka Sharma a fait surface, une vieille vidéo de la Jab Tak Hai Jaan L’actrice est devenue virale dans laquelle elle a parlé de ne pas vouloir travailler après avoir épousé et avoir des enfants. C’était lors de son apparition dans le chat de Simi Garewal. Cela a conduit à des spéculations sur l’anushka qui a quitté des films. Mais les fans de l’actrice la manquent. Ils veulent qu’elle revienne au cinéma. Elle a Chakda ‘xpress dans le pipeline pour l’instant. L’actrice s’est éloignée de sa maison de production, remettant les règnes uniquement à son frère Karnesh.

Regardez cette vidéo d’Anushka Sharma ici:

Anushka Sharma et Virat Kohli pour faire une annonce bientôt?

Le rapport de Hindustan Times a affirmé que Virat Kohli et Anushka Sharma avaient été repérés à la Clinique de maternité il y a quelques jours par les paparazzi. Le couple très privé a demandé aux PAP de ne pas cliquer sur eux. Le portail a également affirmé que le couple avait confirmé la nouvelle aux PAP et a partagé qu’il ferait une annonce bientôt. Selon certaines informations, Anushka en est dans son deuxième trimestre. Seuls Anushka Sharma et Virat Kohli peuvent reposer les rumeurs. Une chose est sûre, les fans attendent avec impatience que le couple dise quelque chose.