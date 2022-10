Virat Kohli s’emporte contre l’atteinte à la vie privée après qu’un fan ait téléchargé une vidéo de la chambre d’hôtel du joueur de cricket

Fandom vient toujours avec un prix et cette vidéo téléchargée sur Instagram par le joueur de cricket indien Virat Kohli prouve que cette affirmation est juste. La vidéo, capturée par un fan, donne une visite de la chambre d’hôtel de Kohli. Le joueur de cricket indien est actuellement en Australie pour la Coupe du monde T20. La vidéo a été téléchargée avec un texte qui disait “Chambre d’hôtel du roi Kohli”.

Le clip donne un tour complet de ses accessoires, chaussures, section cuisine et effets personnels. Le joueur de cricket, clairement mécontent de la vidéo, a considéré l’incident comme une atteinte à la vie privée. Il a également mentionné qu’il n’apprécie pas ce genre de “fanatisme” et ne le traite pas comme “une marchandise de divertissement”.

Dans la légende, il a écrit qu’il comprenait à quel point les fans étaient très heureux et excités de voir leurs joueurs préférés. « Ils étaient ravis de les rencontrer et j’ai toujours apprécié cela. Mais cette vidéo ici est épouvantable et elle m’a rendu très paranoïaque à propos de ma vie privée. Si je ne peux pas avoir d’intimité dans ma propre chambre d’hôtel, alors où puis-je vraiment m’attendre à un espace personnel ? Je ne suis PAS d’accord avec ce genre de fanatisme et d’invasion absolue de la vie privée », a lu la légende Instagram de Kohli.

La vidéo est devenue virale et des personnes peuvent être vues en train de soutenir le joueur de cricket dans la section des commentaires. “Comportement absolument malade! La direction de l’hôtel est également responsable de ce mauvais comportement », a commenté un utilisateur d’Instagram. Une autre personne a écrit: «Ce n’est pas bon avec notre gouvernement roi indien. Et la direction de l’hôtel de Perth devrait s’en occuper.

L’acteur de Bollywood, Arjun Kapoor, a vivement réagi à l’écriture de la vidéo : “C’est la partie la plus triste à propos de chaque personne qui a une caméra sur elle aujourd’hui.” Tandis que Varun Dhawan l’appelait “Comportement horrible”.

Pendant ce temps, cela survient juste un jour après que Kohli a laissé tomber un gardien pour donner à Aiden Markram de l’Afrique du Sud une bouée de sauvetage cruciale à un moment où l’Inde avait besoin de guichets pour freiner Proteas à la poursuite d’un 134 en dessous de la normale lors de l’affrontement de la Coupe du monde T20 dimanche. L’incident s’est produit lors de la cinquième livraison dans le 12e lorsque Markram a retiré l’une des livraisons de Ravichandran Ashwin au guichet central profond.

La baisse a coûté cher à l’Inde, car le tableau de bord de l’Afrique du Sud était de 63-3 en 12 overs. Markram a ensuite marqué un impressionnant 52. David Miller, qui a principalement joué le rôle de deuxième violon dans son partenariat avec Markram, a changé de vitesse dans la seconde moitié de ses manches alors qu’il est resté invaincu pendant 59.

L’Afrique du Sud a atteint l’objectif de 134 fixé par l’Inde avec 5 guichets et quelques livraisons en réserve.

