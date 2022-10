Virat Kohli se dresse comme la cheville ouvrière après le match de la Coupe du monde T20 entre l’Inde et le Pakistan qui avait tout | Nouvelles du cricket

Dimanche, alors que les fans indiens et pakistanais affluaient sur le terrain de cricket de Melbourne, ils ont créé une foule monstre de plus de 90 000 personnes et une atmosphère assourdissante.

Ces spectateurs amplifiés méritaient que le cricket sur le terrain soit tout aussi grésillant et, mon garçon, l’a fait. C’était un match qui avait tout avant que «King Kohli» ne règne en maître.

Vous vouliez des effondrements au bâton et des récupérations ultérieures? Vous les avez eu. Un nouveau bowling brillant et des six imposants ? Oui, nous les avions aussi. Drame, confusion, les finitions les plus serrées ? Idem.

En fin de compte, un match extraordinaire s’est déroulé sur le chemin de l’Inde, alors que 12 mois après avoir été battu par le Pakistan lors de la précédente Coupe du monde T20, ils ont remporté un succès à quatre guichets sur le ballon final.

Ravichandran Ashwin a réussi la course décisive du match à mi-parcours après que les 82 invaincus de son partenaire au bâton Virat Kohli, non sortis sur 53 balles, aient tiré l’Inde hors du bourbier. Le capitaine Rohit Sharma a qualifié les manches de Kohli de “l’un des meilleurs coups de l’Inde, pas seulement son meilleur coup”.

“Cela semblait impossible”, a déclaré Kohli, alors qu’il réfléchissait au ralliement de son équipe de 31-4 après 6,1 overs, 45-4 après 10 et 112-4 après 17 à une poursuite réussie de 160 en 20 précisément. Il était stable à la début et cape et d’épée à la fin.

L’élan avait basculé sauvagement pendant les manches du Pakistan.

L’Inde était folle de joie, pour reprendre l’un des mots préférés de son ancien entraîneur-chef Ravi Shastri, alors que le couturier du bras gauche Arshdeep Singh faisait de la viande hachée au capitaine pakistanais Babar Azam pour un canard en or et son partenaire d’ouverture Mohammad Rizwan pour seulement quatre à quitter leur adversaires 15-2 après quatre overs.

À 91-2 à la 13e, cependant, le Pakistan avait accumulé une tête de vapeur, avec Iftikhar Ahmed ayant claqué Axar Patel pour trois six en quatre balles au cours précédent.

Ensuite, il y a eu trois guichets pour sept points et finalement cinq pour 29 alors que l’Inde a lutté contre le contrôle total, mais le Pakistan est revenu avec 24 points sur les finales, ce qui leur a donné un total avec lequel travailler.

Il n’y a pas eu de tels changements d’élan dans les manches indiennes – pas avant les trois derniers overs en tout cas – le Pakistan ayant ses adversaires sous la pompe pendant la grande majorité de la poursuite.

KL Rahul et Rohit Sharma sont allés chercher des chiffres uniques, tout comme ils l’étaient contre le Pakistan l’année dernière. Suryakumar Yadav à l’adolescence après avoir atteint deux limites, tout comme il l’était contre le Pakistan l’année dernière. L’Inde a du mal à faire face à une attaque talentueuse, tout comme elle l’a fait contre le Pakistan l’année dernière.

Et tout comme contre le Pakistan l’an dernier, Kohli a marqué un demi-siècle. La différence étant que cette fois-ci, c’était une manche gagnante et a montré pourquoi il devait être dans la conversation pour le meilleur frappeur de balle blanche, une étiquette que la plupart semblent avoir placée sur Jos Buttler ces jours-ci.

Tout d’abord Kohli – et Hardik Pandya, dont la contribution à un stand de cinquième guichet de 113 balles sur 78 ne doit pas être négligée – ont dû absorber la pression.

Kohli et Hardik n’ont ajouté que 14 points sur les 24 premières livraisons auxquelles ils ont été confrontés en partenariat, mais ensuite 99 sur leurs 53 suivants. Pour toutes les capacités de six frappes de Hardik, Kohli était le partenaire dominant, marquant 69 points dans l’alliance de la paire par rapport aux 40 de Hardik. .

Hardik a écrasé deux six de Mohammad Nawaz au 12e, mais Kohli a réussi l’un des siens et c’est Kohli qui a frappé un quatre dans chacun des trois prochains overs qui maintiennent l’Inde à flot. Ensuite, c’est Kohli qui a complètement changé la donne du jeu.

Triomphant à la fin commerciale d’une course-poursuite, quelque chose sur lequel il avait bâti sa réputation plus tôt dans sa carrière.

Image:

Kohli a sauvé l’Inde d’une position désastreuse contre le Pakistan avec une manche pour les âges





Cette poursuite semblait le dépasser avec seulement 12 points marqués sur les 16 et 17, ce qui signifie que l’Inde avait besoin de 48 des trois derniers, dont le suivant devait être joué par le brillant Shaheen Afridi. Cette nuit-là, cependant, c’est l’éclat de Kohli qui a brillé.

Il a tiré Shaheen pendant quatre jusqu’au milieu du guichet pour élever son demi-siècle et a ajouté deux autres quatre avant la fin du plus, envoyant un lancer complet sur une couverture supplémentaire et une balle courte sur une jambe fine. Trente et un runs nécessaires à partir de 12 balles.

Puis, après que Haris Rauf n’ait expédié que trois points sur les quatre prochaines livraisons, Kohli a lancé une livraison de longueur parfaitement acceptable au-dessus de la tête du quilleur pour un sublime six avant d’en fouetter un autre magnifiquement sur une jambe fine et profonde.

La cible est passée de 28 sur huit balles à 16 sur six. Les fans de l’Inde y ont cru. Mais eux, ni les fans pakistanais, ne pouvaient probablement croire ce qui s’est passé ensuite.

Cela a plutôt bien commencé pour le Pakistan, Nawaz écartant Hardik dès le premier ballon du plus et ne concédant que trois points sur les deux ballons suivants. Il a également fait perdre Dinesh Karthik lors de l’avant-dernière livraison. Le problème était que les cinq autres balles de la balle de neuf – oui, neuf balles – étaient terminées.

Un lancer complet sans balle au-dessus de la taille a été claqué sur le côté de la jambe pendant six par Kohli pour réduire l’exigence à six sur trois balles. Nawaz a ensuite joué un large avant de voir le coup franc du château Kohli mais s’est détourné pour trois byes.

Il a quelque peu expié avec le guichet de Karthik, mais a ensuite lancé un autre large contre Ashwin avec deux nécessaires sur une balle, avant qu’Ashwin ne gifle le spinner pour le simple décisif.

Nawaz a perdu son sang-froid mais Kohli n’a pas perdu le sien. Dans un jeu rempli d’incidents, d’émotions et de sons étourdissants, Kohli est resté calme au milieu du chaos. Salut à tous le Roi !