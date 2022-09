L’ancien capitaine de l’équipe indienne de cricket Virat Kohli a laissé un commentaire sur le post de retraite de Roger Federer sur Instagram. La légendaire star du tennis a annoncé jeudi sa retraite du sport en déclarant que ses combats contre un problème de genou l’avaient forcé à mettre un terme à sa carrière historique.

Le vainqueur de 20 titres du Grand Chelem, âgé de 41 ans, est hors de combat depuis une défaite en quart de finale à Wimbledon en 2021, après quoi il a subi sa troisième opération au genou en 18 mois.

Kohli a laissé un commentaire sur la publication Instagram de Federer et a écrit : « Le plus grand de tous les temps. Roi Roger ». Il a également ajouté quelques émojis cardiaques à son commentaire.

Kohli a rencontré la légendaire star suisse en 2019 lors de l’Open d’Australie avec sa femme et l’actrice de Bollywood Anushka Sharma.

Après avoir rencontré Federer, Kohli dans une interview avec BCCI, l’ancien skipper indien a déclaré que c’était un moment de fanboy pour lui lorsqu’il a rencontré la légende du tennis.

“Eh bien incroyable ! Je l’ai également rencontré plusieurs fois auparavant et le fait qu’il se souvienne était comme wow », a déclaré Kohli à bcci.tv.

“Je veux dire qu’il m’a dit qu’il m’avait rencontré à Sydney il y a quelques années quand il jouait un match d’exhibition et j’étais comme” wow, il se souvient de moi “et je ne peux pas vous expliquer ce sentiment, vous savez”, a déclaré Kohli.

“Je l’ai vu jouer depuis que je suis enfant et c’est un grand, grand homme, pas seulement un grand joueur de tennis mais aussi un grand être humain”, a ajouté Kohli.

Le footballeur allemand Jerome Boateng s’est également rendu sur Twitter et l’a appelé la définition d’un GOAT.

“Merci pour tous les moments et souvenirs et ce que vous avez fait pour le tennis au cours des deux dernières décennies et plus. Une autre définition de GOAT. Au plaisir de vous voir une dernière fois @LaverCup @rogerfederer », a-t-il écrit sur Twitter.

Federer a remporté son premier Grand Chelem en 2003 avec le prestigieux titre de Wimbledon et n’a pas semblé chauve-souris après cela et a remporté 6 titres à l’Open d’Australie, 1 à l’Open de France, 8 à Wimbledon et 5 à l’US Open.

