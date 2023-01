Virat Kohli révèle avoir été injuste avec Anushka Sharma pendant une mauvaise phase de sa carrière ; dit: ‘Mes attachements et mes désirs avaient totalement pris le dessus’

Anushka Sharma est souvent blâmée pour la mauvaise forme de Virat Kohli. Elle est accusée d’avoir dopé son jeu et ce qui ne l’est pas. Mais saviez-vous qu’il fut un temps où Virat n’avait pas un bon comportement avec sa femme pendant la mauvaise phase de sa carrière ? Le joueur de cricket star se souvient avoir été injuste envers sa femme Anushka alors que sa carrière ne le favorisait pas. Il était vif avec elle et extrêmement frustré. Se souvenant d’avoir été grincheux et frustré, Kohli a accepté: “Je n’étais pas capable de jouer à cause de mes désirs. J’ai réalisé que je devais être vrai à propos de mon jeu. Si j’étais le pire joueur, je devais l’accepter, a ajouté H, ” J’étais grincheux et vif, et ce n’était pas bon pour ma femme, Anushka Sharma et les autres membres de la famille. J’ai donc dû prendre mes responsabilités et mettre les choses en perspective.”

Mais comme on dit, le temps change et aujourd’hui les choses ont changé pour le mieux, Virat a définitivement appris qu’il ne peut pas être dur avec ses proches et qu’il doit se ramener à la meilleure approche et le voici. “J’étais loin de mon cricket. Mes attachements, mon désir, avaient pris le dessus. C’est là que j’ai réalisé que je ne pouvais pas être loin de qui je suis. Je dois être fidèle à moi-même. Même quand je suis vulnérable, je Je ne joue pas bien, je suis le pire joueur du moment et je dois l’accepter. Je ne peux pas être dans le déni.”

Virat Kohli qui est follement et profondément amoureux de sa femme bien-aimée Anushka Sharma exprime souvent sa gratitude envers elle pour avoir été son plus grand soutien dans les bons et les mauvais moments. Eh bien, le couple a parcouru un long chemin et après Vamika Kohli, leur vie et ils ont changé pour de bon.

