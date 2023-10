Virat Kohli retourne à Mumbai pour rencontrer Anushka Sharma en raison d’une urgence au milieu de l’annonce d’une deuxième grossesse

Virat Kohli et Anushka Sharma ont fait la une des journaux depuis l’annonce de l’arrivée du couple puissant qui attend leur deuxième bébé, et on prétend que la diva de Bollywood en est à son deuxième finaliste et ils attendent le bon moment pour faire une annonce officielle. Et au milieu des nouvelles de Anushka Sharma étant enceinte pour la deuxième fois, le dernier buzz qui a fait le tour est que Virat Kohli, qui est occupé avec Coupe du monde 2023 matchs de préparation à Guwahati, a dû rentrer à Mumbai en raison d’une urgence.

Virat Kohli a fait un détour de Guwahati pour retourner à Mumbai pour rencontrer sa femme, Anushka Sharma, en raison de rapports de réclamation d’urgence personnelle.

On prétend que Virat a pris un vol d’urgence de Guwahati à Mumbai pour rencontrer son épouse Anushka Sharma, ce qui suscite de nombreuses spéculations. Virat était occupé avec le deuxième match de préparation de la Coupe du monde de cricket ICC ODI de l’équipe indienne contre les Pays-Bas à Thiruvananthapuram mardi.

Anushka Sharma et Virat Kohli, qui sont devenus partenaires en 2021 avec leur fille Vamika Kohli, allaient bientôt accueillir leur deuxième bébé, et ils voulaient garder cette nouvelle secrète, mais ce n’est plus le cas. Un reportage de HT affirme que Virat et Anushka ont été repérés par les paparazzi à l’extérieur d’une maternité, où ils n’ont pas été photographiés, et a confirmé qu’Anushka est enceinte et qu’ils annonceraient la nouvelle eux-mêmes.

Eh bien, après avoir lu cette nouvelle du retour de Virat à Mumbai en raison d’une urgence, cela ne fait qu’inquiéter les fans si tout va bien pour l’actrice.