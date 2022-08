Virat Kohli rencontre Momin Saqib, le célèbre “Pizze-Burger”, après le match Inde-Pakistan

Rappelez-vous quand le Pakistan a perdu contre l’Inde lors de la Coupe du monde 2019 et que leurs fans nous ont donné un mème à feuilles persistantes dans “Mujhe maaro” ou “Ekdum se waqt badal gaye, jazbaat badal gaye?” Ce sont les lignes emblématiques de Momin Saqib qui est devenu une sensation sur Internet en 2019. Il est maintenant un influenceur des médias sociaux. Hier soir, Momin a assisté à la Coupe d’Asie Inde vs Pakistan qui s’est tenue à Dubaï et il s’est fait un devoir de rencontrer quelques joueurs de cricket des deux équipes une fois le match terminé. Il est allé sur son Instagram et Twitter et a partagé des vidéos de lui rencontrant Virat Kohli et Hardik Pandya.

« Un grand sportif et une personnalité humble. Content de te revoir en forme. Quel match ce soir ! Rendez-vous en finale InchAllah vous verra en finale !” Momin a sous-titré le partage d’une vidéo avec Kohli. Dans la vidéo, on peut voir les deux se serrer la main et parler. Regardez par vous-même :

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a réussi à recueillir près de 350 000 vues. Les internautes ont bombardé la section des commentaires. Un utilisateur de Twitter a écrit: «Qu’est-ce que c’est que ce bordel! Hahaha C’est mignon. Une autre personne a écrit: “C’est ce qu’on appelle le sport et l’esprit humain….aimer ça Ils ont prouvé que le cricket n’est qu’un sport et seulement un jeu… peu importe qui gagne, c’est que nous avons joué ensemble avec amour et plaisir !!!”

Voici quelques réactions :

Pendant ce temps, Twitter n’a pas pu retenir ses émotions alors que l’Inde battait son grand rival le Pakistan lors de son match de départ de la Coupe d’Asie au stade international de Dubaï le 28 août. de 148 avec trois balles à revendre. Peu de temps après le triomphe, les plateformes de médias sociaux ont été inondées de messages de félicitations pour Team India, beaucoup rappelant au Pakistan “Baap To Baap Hota hai”. Les utilisateurs ont inventé des mèmes hilarants qui fouillent le Pakistan.

En remportant le tirage au sort dans le concours à indice d’octane élevé, Rohit Sharma a mis le Pakistan à la batte en premier, une décision qui a rapidement été prouvée par Bhuneshwar Kumar en choisissant le guichet de Babar Azarm. S’appuyant sur la première percée, les meneurs indiens menés par Bhuneshwars ont réduit le taux de buts du Pakistan. Alors que Mohammad Rizwan a tenté de maintenir les manches ensemble, la chute régulière des guichets et la pause sur le taux de notation ont eu une meilleure emprise sur lui. Rizwan a été licencié après avoir marqué 43 balles sur 42. Le Pakistan était sous le choc à 114/7 au 18e.

