Virat Kohli remporte accidentellement le défi Crossbar, REGARDER

Virat Kohli est le capitaine de l’équipe indienne de cricket masculine, mais il est également très connu comme passionné de football. Dans le passé, Kohli et plusieurs autres joueurs de cricket se sont livrés à des matchs de charité avec des célébrités de la télévision et de Bollywood. Kohli est également copropriétaire du club de la Super League indienne (ISL) FC Goa, tandis que l’équipe masculine indienne de cricket est connue pour avoir des activités liées au football lors de ses séances d’échauffement. Kohli est connu comme l’un des meilleurs footballeurs de l’équipe indienne et il l’a prouvé ou non dans une récente vidéo de lui frappant la barre transversale.

Kohli et son équipe se préparent pour la finale du championnat du monde de test le mois prochain et lors d’une des séances d’entraînement, Kohli a décidé de s’échauffer avec le football. Dans la vidéo qu’il a publiée sur les réseaux sociaux, on peut le voir prendre une frappe enroulée visant le poteau éloigné. Cependant, il frappe parfaitement la barre transversale et avec cela, Kohli a complètement réussi le célèbre défi de la barre transversale par accident.

Le défi de la barre transversale est une tendance célèbre où il fallait frapper le haut de la barre transversale et faire rebondir le ballon au lieu d’entrer dans le but. En publiant la vidéo, Kohli l’a sous-titrée comme suit: «Défi accidentel de la barre transversale (avec une émoticône rieuse)».

Dans la vidéo, on peut voir Kohli enfouir son visage dans ses paumes lorsqu’il frappe la barre transversale.

Mardi, le footballeur indien Pritam Kotal a fait l’éloge de Kohli et de l’impact que lui et Sunil Chhetri ont eu sur le fait que les footballeurs prennent leur régime alimentaire et leur régime de remise en forme au sérieux.

«Nous avons été sensibilisés au régime alimentaire d’un sportif lors de nos journées à l’AIFF Academy. Après 2015-16, je l’ai pris très au sérieux – c’est alors que la réalisation s’est glissée. J’ai lu comment Virat Kohli aborde sa forme physique, son régime d’entraînement, son régime alimentaire et comment il ne va jamais à l’encontre de la feuille de route établie par son entraîneur personnel. Ayant Sunil-bhai (Chhetri) autour de lui aidé comme avec son régime alimentaire contrôlé, la forme physique et les performances de Sunil-bhai ont atteint un niveau différent. Virat et Sunil-bhai sont les pionniers », a déclaré Kotal.

