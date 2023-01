Virat Kohli partage une photo romantique avec Anushka Sharma d’un rendez-vous à la plage, les fans plaisantent “Vamika a cliqué sur cette photo”

Samedi, Virat Kohli est allé sur Instagram et a partagé une photo romantique avec sa femme Anushka Sharma de son rendez-vous à la plage. Le couple a l’air adorable ensemble sur la photo, Virat peut être vu en train de poser dos nu tandis qu’Anushka peut être vue en train d’afficher son sourire.

Partageant la photo, Virat a laissé tomber un cœur sur Instagram. Les internautes ont réagi à la photo, certains ont laissé des commentaires hilarants. L’un d’eux a écrit : “Vamika a cliqué sur cette photo !” Le deuxième a dit: “Haayeee meri jaan kitne cute lagre sath me.” Le troisième a dit : « Aise Hamare yaha baith ke dikhaiye Thithur Jaiyega thanda se. Le quatrième a dit: “bass chill karo aise hi mast runs banaoo.”





Le sixième a dit : « Pese wale logo ko thand b nhi lgti yr. La septième personne a écrit: “Virat kohli prochain match double siècle, attention à Srilanka.” Le huitième a dit: “L’homme en feu … Je t’aime d’Hyderabad.”

Plus tôt, joueur de cricket, Virat Kohli a parlé des moments difficiles où il était frustré pendant les périodes difficiles récemment de sa carrière. Lors d’une conversation avec son coéquipier international et ami proche Suryakumar Yadav, Kohli a évoqué ce qu’il a vécu. En parlant de traverser une période de vaches maigres au cours des dernières saisons, Kohli est maintenant de retour à son meilleur niveau avec deux siècles en un mois. Il s’est ouvert sur les changements dans son comportement pendant les luttes sur le terrain, comment cela a affecté ses proches et chers, y compris sa femme et la star de Bollywood Anushka Sharma.

S’adressant à Yadav, Kohli a révélé que lorsque sa forme plongeait, “la frustration a commencé à s’infiltrer” et comment son jeu était “très loin” et “les désirs et les détachements l’avaient totalement envahi”. Le frappeur vedette a déclaré qu’il s’était rendu compte que son “déni” avait donné lieu à de la mauvaise humeur et de la frustration, ce qui n’était pas juste pour quiconque autour de lui, y compris Anushka Sharma.

