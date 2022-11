Virat Kohli partage l’ancienne interview de Pankaj Tripathi dans laquelle il parle des réseaux sociaux : Regardez

Virat Kohli est de retour en Inde après la défaite humiliante de 10 guichets lors des demi-finales de la Coupe du monde ICC T20 contre l’Angleterre. Non seulement l’équipe indienne, mais le pays tout entier est découragé par la défaite de l’Inde.

Aujourd’hui (14 novembre), Kohli a publié une vidéo sur son histoire Instagram. La vidéo partagée est un clip d’interview du célèbre acteur de Bollywood, Pankaj Tripathi. Dans cette vidéo, Pankaj Tripathi déclare : “Même si quelque chose arrive, il est devenu nécessaire de le publier sur les réseaux sociaux en quelques secondes et d’y répondre.”

“Mais je ne comprends pas cette règle selon laquelle vous devez exprimer vos sentiments immédiatement, les médias sociaux ont peut-être employé 1000 employés avec un salaire mais de nombreux employés travaillent sans salaire, je n’aime pas ce travail gratuit, et c’est pourquoi j’évite d’exprimer tout émotion sur les réseaux sociaux”, a ajouté l’acteur.

Voici la vidéo de l’ancienne interview de Pankaj Tripathi :





Pendant ce temps, après la victoire de l’Angleterre en finale de la Coupe du monde T20, Virat a publié une histoire spéciale et a félicité et félicité l’équipe d’Angleterre de Jos Buttler. L’équipe indienne est maintenant en tournée en Nouvelle-Zélande. Hardik Pandya dirigera l’équipe T20 de l’équipe, Rohit Sharma et Virat Kohli sont reposés pour l’instant.