Virat Kohli marque le 47e ODI cent, à deux de moins du record de Sachin Tendulkar, alors que l’Inde amasse 356-2 contre le Pakistan | Actualités sur le cricket

Virat Kohli est devenu le frappeur le plus rapide avec 13 000 points ODI et s’est rapproché du record de centaines de Sachin Tendulkar dans le format alors que l’Inde punissait l’attaque de bowling du Pakistan lors de la Coupe d’Asie.

Kohli (122 pas sortis sur 94 balles) a réussi 13 000 points lors de sa 267e manche ODI – 54 coups plus rapides que son compatriote Tendulkar – avec son 47e siècle ne lui laissant que deux tonnes de moins que le record de Tendulkar 49.

Kohli a partagé une position ininterrompue de 233 sur 194 balles avec KL Rahul (111 sur 106) pour propulser l’Inde à 356-2 lors de la rencontre du Super Four contre le Pakistan, qui s’était prolongée jusqu’à une journée de réserve après de fortes pluies à Colombo dimanche.

Le plus rapide avec 13 000 exécutions ODI Virat Kohli (Inde) – 267 manches

Sachin Tendulkar (Inde) – 321 manches

Ricky Ponting (Australie) – 341 manches

Kumar Sangakkara (Sri Lanka) – 363 manches

Sanath Jayasuriya (Sri Lanka) – 416 manches

Rahul a marqué sa première apparition internationale en six mois – il avait été mis à l’écart en raison d’une blessure à la cuisse subie en jouant dans l’IPL en mai – avec son sixième siècle ODI.

L’Inde avait repris lundi avec 147-2 sur 24,1 overs avec Rahul 17 pas éliminé et Kohli invaincu sur huit.

La paire s’est superbement construite sur un stand de 121 points entre les ouvreurs Rohit Sharma (56) et Shubman Gill (58) dimanche, Kohli complétant un cent de 84 balles peu de temps après que Rahul ait décroché une tonne de run-a-ball lors de son match de retour.

Image:

Kl Rahul (à gauche) et Kohli (à droite) partagent un partenariat ininterrompu de 233 sur 194 balles à Colombo





Rahul, qui ne jouait qu’en raison d’un spasme au dos subi par son compatriote Shreyas Iyer, a montré peu de signes de rouille alors qu’il a accumulé 12 quatre et deux six, tandis que Kohli a frappé neuf quatre et trois six – son maximum final provenant de la dernière balle de la manche. .

Kohli est le cinquième joueur à 13 000 courses ODI, après Tendulkar, le duo sri-lankais Kumar Sangakkara et Sanath Jayasuriya et l’Australien Ricky Ponting.

L’Inde et le Pakistan s’affronteront lors de la Coupe du monde de cricket, à Ahmedabad le 14 octobre.

Les deux équipes ne s’affrontent actuellement que dans les Coupes d’Asie et les événements mondiaux de l’ICC, les séries bilatérales étant interrompues en raison des tensions politiques entre les nations.