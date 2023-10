Virat Kohli, les jolies plaisanteries d’Anushka Sharma au milieu des rumeurs de grossesse deviennent virales et c’est à ne pas manquer

Anushka Sharma fait la une des journaux depuis que la deuxième actrice d’actualités sur la grossesse a fait son apparition sur Internet. C’est HT qui a révélé en exclusivité si l’actrice attend son deuxième bébé après sa fille Vamika et en est à son deuxième trimestre. Comme la nouvelle de Chakda Xpress La deuxième grossesse de l’actrice devient virale, cette plaisanterie entre le couple puissant attire les globes oculaires. Virat Kohli et Anushka Sharma sont le couple puissant le plus aimé de la ville, et ces plaisanteries entre les deux couples gagnent les cœurs. L’actrice a laissé tomber un T-shirt Puma faisant la promotion de la marque et a écrit : « Uff, Puma India, tellement de drame ! Tu es juste bouleversée. J’ai mangé tout ton gâteau d’anniversaire », ce à quoi le mari a répondu avec insolence et s’est plaint qu’elle avait fini. tout son gâteau. Virat et Anushka sont les visages de Puma.

Au milieu de l’annonce de la deuxième grossesse d’Anushka Sharma, les fans exigent que l’actrice fasse son retour dans les films.

Anushka SharmaLa deuxième nouvelle de grossesse fait la une des journaux et les fans exigent que l’actrice fasse son retour dans les films alors qu’elle fait sa rare apparition publique. Dans la vidéo, vous pouvez voir Anushka donner un diktat sévère pour ne pas se faire cliquer par les paparazzi. Sur la même vidéo, l’utilisateur a commenté : « Anushka, s’il te plaît, annonce quelque chose ». Un autre utilisateur a dit : » Reviens à l’écran, Nush. » Un troisième utilisateur a dit : » Reviens dans les films, bébé ; tu nous manques. »

Anushka Sharma et Virat Kohli sont le couple puissant depuis leur mariage en 2017 et depuis lors, tout ce qui les concerne fait la une des journaux. Il y a aussi une forte rumeur selon laquelle l’actrice pourrait prendre une longue pause ou même arrêter de jouer après avoir eu un deuxième bébé. Anushka a même abandonné son rôle de producteur de Clean Slate Films et en a confié la responsabilité à son frère Karnesh Sharma. « Étant une nouvelle mère qui a choisi d’être actrice de profession, je dois équilibrer ma vie d’une manière entièrement nouvelle comme jamais auparavant. J’ai donc décidé que quel que soit le temps dont je dispose, je le consacrerai à mon premier aimer, agir ! C’est pourquoi j’ai décidé de m’éloigner de CSF, convaincu que la personne la plus compétente, Karnesh, fait avancer la vision avec laquelle l’entreprise a été créée en premier lieu.

Anushka Sharma et Virat sont devenus parents en 2021 avec Vamika Kohli.