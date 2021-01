L’acteur-producteur Anushka Sharma et le mari du joueur de cricket Virat Kohli sont devenus parents d’une petite fille lundi. Kohli a annoncé l’arrivée de leur premier enfant sur Twitter et a déclaré que le bébé et Sharma étaient en bonne santé.

«Nous sommes ravis de partager avec vous que nous avons eu la chance d’avoir une petite fille cet après-midi. Nous vous remercions tous pour votre amour, vos prières et vos bons voeux. Anushka et le bébé sont tous les deux en bonne santé et nous nous sentons très heureux de commencer cette nouvelle chapitre de nos vies. Nous espérons que vous pourrez respecter notre vie privée en ce moment. Amour, Virat », a déclaré Kohli dans un communiqué.

Sharma et Kohli, tous deux âgés de 32 ans, ont récemment célébré leur troisième anniversaire de mariage. Sharma a annoncé sa grossesse en août.

La nouvelle a ravi et enthousiasmé tout le monde sur les réseaux sociaux. Cependant, les membres y sont à nouveau, cette fois avec les mèmes Taimur. L’acteur Saif Ali Khan et le fils de Kareena Kapoor, Taimur, sont depuis très longtemps la prunelle des paparazzi. Taimur pleurant, marchant, jouant ou étant simplement là a été capturé par les punaises. Sa gentillesse et sa maîtrise de la caméra ont fait fondre nos cœurs presque à chaque fois avec ses yeux dorés.

Et avec le bébé d’Anushka et de Kohli, les membres plaisantent en disant que la popularité de Taimur sera touchée. Jetez un œil à certains des mèmes hilarants:

penser juste à ce que taimur fils de saif ali khan et kareena kapoor-khan pourrait faire en ce moment – Qaummunist (@qaummunist) 11 janvier 2021

La nouvelle est arrivée un jour où l’Inde a remporté un match nul remarquable lors du troisième test contre l’Australie à Sydney pour maintenir la série en vie à 1-1. Bonne nouvelle en effet.