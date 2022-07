Virat Kohli imaginé comme batteur gaucher est une vidéo virale que nous regardons en boucle

Virat Kohli, l’ancien capitaine de l’Inde, est peut-être l’un des meilleurs frappeurs de sa génération. Connu pour ses disques de film, de tirage et de couverture, les records stupéfiants de Kohli ne connaissent pas de limites. Le joueur de 33 ans n’est peut-être pas au mieux de sa forme actuellement, mais son talent et sa capacité à gagner de gros matchs ne peuvent être ignorés. Sa simple présence fait monter la température sur le terrain, un spectacle effrayant pour n’importe quel adversaire dans le monde.

Alors que le patch maigre de Kohli est devenu le sujet de conversation de la ville, ses fans pourraient enfin trouver un peu de réconfort dans une vidéo éditée qui fait le tour de Twitter. Partagé par l’utilisateur @ goat18fc, Kohli peut être vu abandonner sa position habituelle de droitier et se transformer en gaucher. La vidéo inversée voit Kohli dans un avatar différent. Son élégance reste cependant intacte.

Virat kohli gaucher🔥🔥🔥😍😍 pic.twitter.com/NaiT8JISjB – Chèvre VK (@ goat18fc) 21 juillet 2022

À qui un Kohli gaucher rappelle-t-il les fans de cricket ?

Roi ka pehla six rahul tewatiya jaisa laga — Lokesh Saini (@LokeshVirat18K) 21 juillet 2022

Lyon ressemble à de l’agar — Humais khan (@Humireacts) 21 juillet 2022

Moeen Ali — Cricketcric🏏 (@IshanG57279419) 21 juillet 2022

Derrière la place, on dirait que shikar frappe et se repose dans toute la zone ressemblant à raina hahaah — Manikanta (@Manikanta26032k) 21 juillet 2022

Tout le monde n’était pas convaincu.

Absolument. Virat droitier est meilleur — ABHI 🇮🇳🇷🇺 (@ stargazer109) 21 juillet 2022

Pendant ce temps, la légende australienne Ricky Ponting a suggéré que l’Inde devrait persister avec Kohli avant la Coupe du monde T20I au lieu de lui montrer les portes.

“Je pense que si j’étais un capitaine de l’opposition ou un joueur de l’opposition, je craindrais de jouer une équipe indienne qui a Virat Kohli, plus que je serais une équipe qui ne l’a pas”, a déclaré Ponting dans le dernier épisode de The ICC Review.

“Je sais qu’il y a eu des défis pour lui, ça a été une période difficile. Mais tous les grands joueurs que j’ai vus dans ce jeu sont passés par là à un moment donné, que ce soit un batteur ou un quilleur, ils sont tous passés par là. Et d’une manière ou d’une autre, les meilleurs (joueurs) trouvent un moyen de rebondir et de répondre, et ce n’est qu’une question de temps avant que Virat ne le fasse », a-t-il ajouté.

