Une photographie du skipper indien Virat Kohli et Rohit Sharma du premier jour du premier match test contre l’Angleterre joué au stade MA Chidambaram a attiré l’attention des fans de cricket sur les réseaux sociaux.

De retour d’une victoire historique sur le sol australien, le premier jour de cricket à Chennai appartenait à l’équipe anglaise visiteuse dirigée par Joe Root.

Le skipper anglais a conduit de l’avant alors qu’il a ancré les hôtes avec un superbe siècle à Chennai. Incidemment, c’était aussi son centième Test et par conséquent le moment est devenu encore plus spécial. Root a travaillé Washington Sundar vers Fine Leg et a dirigé le single pour franchir une étape importante qui le verra en compagnie de grands comme Colin Cowdrey et Ricky Ponting.

Au milieu de la course et de l’attaque du bowling indien par les Anglais, un instantané de Kohli et de Sharma synchronisés a mis les médias sociaux en vie et les membres ont été immédiatement mis au travail.

Root, qui a battu de longues heures vendredi, avait des crampes au moment où l’avant-dernier de la journée était bouleversé. Il a balayé Ravichandran Ashwin et est rapidement tombé d’agonie.

Kohli s’est rapidement précipité vers son homologue et l’a aidé à se dégourdir les jambes, ce qui a soulagé Root. Peu de temps après, le roi Kohli a été félicité sur les réseaux sociaux pour son esprit sportif. Voici ce qui s’est passé:

Pendant ce temps, le deuxième jour du Chennai Test a apporté plus de misère aux quilleurs indiens alors que Root continuait son attaque et était invaincu à 172 * au moment d’écrire ceci.

