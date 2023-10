Virat Kohli et les fans d’Anushka Sharma pensent que la deuxième grossesse est CONFIRMÉE après que la vidéo de l’hôtel de l’équipe soit devenue virale

Selon certaines informations, Anushka Sharma et Virat Kohli attendraient leur deuxième bébé. Ils ont une petite fille, Vamika, qui a maintenant plus de deux ans. Anushka Sharma s’était rendue à Ahmedabad pour assister au match Inde contre Pakistan. Beaucoup pensaient qu’elle ne viendrait pas pour le match si elle était effectivement enceinte, mais cela semble différent. Maintenant, une vidéo d’elle depuis l’hôtel de l’équipe est devenue virale. On peut voir Virat Kohli et Anushka Sharma marcher côte à côte. Les fans pensent que l’actrice a définitivement l’air enceinte dans la vidéo. On la voit également bercer son baby bump. Les fans sentent maintenant qu’il est confirmé qu’elle attend une deuxième fois.

Jetez un œil à la vidéo de Virat Kohli et Anushka Sharma de l’hôtel de l’équipe

On peut la voir parler avec Ritika Sajdeh (épouse de Rohit Sharma), Prithi et Rivaba Jadeja (épouse de Ravindra Jadeja et homme politique du Gujarat). Les fans de Virushka sont devenus gaga en voyant comment il tenait la main d’Anushka Sharma. Regarde…

Anushka Sharma portait une robe blanche surdimensionnée pour le match. Elle était assise avec Ritika Sajdeh. En fait, Ritika était l’ancienne manager de Virat Kohli. On dit qu’Anushka Sharma en est déjà à son deuxième trimestre. Le couple fera apparemment une annonce en temps voulu. Pour l’instant, ils gardent les choses discrètes. Certains fans ont remarqué qu’Anushka Sharma avait l’air un peu bouleversée dans la vidéo. D’autres ont dit qu’il était évident qu’elle s’entendait bien avec les autres WAG de l’équipe. Certains ont même dit que Virat Kohli portait un colis de nourriture à la main.

Dans un moment mignon, le chanteur Arijit Singh a été vu en train de cliquer sur des photos d’Anushka Sharma. Elle lui sourit. Les fans adorent la vidéo qui circule aujourd’hui sur les réseaux sociaux.

Le film de l’actrice Chakda XPress devait sortir cette année. Beaucoup pensent que la grossesse a repoussé le film jusqu’en 2024. L’actrice n’est pas prête à en faire la promotion pour le moment, selon les informations. Il arrive sur Netflix.