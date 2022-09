Virat Kohli et Babar Azam sont la même personne. Leurs adorables photos d’enfance en sont la “preuve”

Virat Kohli et Babar Azam sont les chèvres du cricket moderne. Alors que le skipper pakistanais domine actuellement dans tous les formats de cricket, Kohli retrouvant sa forme perdue avant la Coupe du monde T20I a envoyé une vague de confiance dans le camp Team India. Bien que l’expérience et les records de Kohli le placent dans une ligue à part, les qualités de frappeur et de leadership d’Azam ont fait de l’équipe pakistanaise une force avec laquelle il faut compter ces derniers temps.

Il ne devrait donc pas être surprenant que les amateurs de cricket des deux pays aiment comparer les prouesses au bâton de Kohli et d’Azam, qui sont à la fois élégantes et époustouflantes.

Mais saviez-vous que les deux joueurs de cricket de nations rivales sont essentiellement la même personne ? Au moins ces photos de leurs enfances respectives le suggèrent.

“Comment se fait-il que babar et kohli portent les mêmes chemises”, a écrit un utilisateur de Twitter en partageant des photos d’Azam et Kohli vêtus de chemises en flanelle similaires dans leur enfance.

Comment se fait-il que babar et kohli portent les mêmes chemises Ce bol coupé pic.twitter.com/85PYXR6tyA – Masab Aqeel Janjua (@MasabAqeelreal) 27 septembre 2022

Karan Arjun ? Les fans le pensent.

Destiné à la grandeur!

Au fait, ces chemises en flanelle sont de l’amour. ❤️ https://t.co/1j90zoNtkS — Oussama Zafar (@phuppo_jan) 27 septembre 2022

Inke sitare bhi milte ha lagta ha.. https://t.co/sDT7hEFSIZ – Mahwish Zahra (@MahwishZahra12) 27 septembre 2022

Ce n’est cependant pas la seule photo du duo qui a fait le tour du site de microblogging Twitter ces derniers temps.

L’ancien skipper indien Kohli rencontrant et saluant le capitaine pakistanais Babar Azam avant le choc de la Coupe d’Asie 2022 a “mis fin” à la rivalité sur les réseaux sociaux, même si brièvement. Les deux grands du jeu se sont rencontrés avant le choc très attendu entre les deux nations à Dubaï alors que les fans étaient ravis de voir leurs favoris dans un seul cadre.

Le respect mutuel manifesté par les deux sur le terrain avec une poignée de main et des sourires sur leurs visages a été reporté sur le site de microblogging où les fans des deux nations se sont réunis pour partager leur amour et leur respect pour le cricket et avaient hâte d’assister à la rencontre du chapiteau. entre Kohli et Babar.

