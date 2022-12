Virat Kohli et Anushka Sharma partent pour les célébrations du Nouvel An 2023; en effet ils forment un couple heureux [Watch Video]

Virushka s’envole pour le Nouvel An 2023 : Virat Kohli et Anushka Sharma forment l’un des couples les plus puissants de Bollywood. Ils donnent aux fans quelques buts parfaits et admirent Virushka. Récemment, nous avons vu que Virat Kohli et Anushka Sharma sont partis pour une célébration du Nouvel An. Ils ont tous deux été repérés à l’aéroport et ont offert des sourires éclatants aux paparazzis. Ils ont gardé la destination de vacances privée. Virat porte un sweat-shirt blanc avec un jean, tandis qu’Anushka porte un pull à col roulé noir avec un jean, et les deux vont bien ensemble. Regardez des vidéos de divertissement.