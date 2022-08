Virat Kohli et Anushka Sharma font un tour en scooter sous la pluie de Mumbai, la vidéo devient virale

Le joueur de cricket Virat Kohli a emmené sa femme et l’actrice de Bollywood Anushka Sharma faire un tour en scooty à Mumbai et les images et les vidéos ont frappé les plateformes de médias sociaux, laissant les internautes complètement émerveillés. La vidéo faisant le tour des réseaux sociaux montre le couple sur le scooter. Cependant, leurs visages ne sont pas visibles car ils portent des casques noirs. Le couple avait l’air adorable dans leurs tenues et les deux portaient des baskets blanches assorties.

Le temps de mousson de Mumbai aurait pu être l’une des raisons pour lesquelles Kohli et Anushka ont décidé d’abandonner leurs voitures de luxe et de faire un tour en scooty. Regardez la vidéo :

Ce n’est pas la première fois que le couple fait la une des journaux. Plus tôt, Virat Kohli a démissionné en tant que capitaine de test indien a ouvert des vannes de conjectures ainsi que des critiques sur les réseaux sociaux. Anushka Sharma a écrit une note émotionnelle sur Instagram pour célébrer l’illustre carrière de cricket de Kohli ainsi que sa croissance personnelle. L’utilisateur de Twitter et journaliste Rohan Dua a réussi à trouver son geste répréhensible et a écrit un tweet critiquant Sharma pour avoir créé un “spectacle”. “Je ne comprends vraiment pas que le fait d’être capitaine ou de le quitter mérite une telle purge d’émotions consécutives par un couple alors que seul l’intérêt primordial est celui de Team India. Jamais auparavant les épouses des grands Sehwag, Ganguly, Sachin,

VVS, Gambhir, Dhoni ont fait le spectacle de leur carrière », a-t-il écrit.

Cela a déclenché un débat polarisant, beaucoup l’appelant pour avoir critiqué un geste anodin fait par amour. Sharma a été confrontée à plusieurs reprises à des médias sociaux enragés et le plus souvent extrêmement sexistes en raison de son association avec Kohli.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici