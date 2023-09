Virat Kohli et Anushka Sharma attendent un deuxième bébé après Vamika ? Voici la vérité

La nouvelle de la grossesse d’Anushka Sharma a fait des vagues dans les médias, des sources affirmant qu’elle attend son deuxième bébé. Cependant, il est important de noter qu’il n’y a aucune confirmation officielle de la part du couple lui-même. Anushka a fait profil bas, restant à l’écart du regard des médias et évitant même les récentes observations de paparazzi à Mumbai. Les fans et les sympathisants attendent avec impatience que le couple partage la nouvelle et mette fin à toutes les spéculations. Virat Kohli et Anushka Sharma, qui sont déjà les fiers parents de leur fille Vamika, ont été privés de leur vie personnelle, et il reste à voir quand ils choisiront de faire une annonce officielle. D’ici là, les fans devront patiemment attendre la vérité sur la famille grandissante de Virushka. Regardez la vidéo pour en savoir plus.