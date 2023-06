Virat Kohli et Anushka Sharma assisteront à la finale de la FA Cup entre Manchester City et Manchester United

L’ancien capitaine indien Virat Kohli et son épouse Anushka Sharma sont tous prêts à assister à l’affrontement à indice d’octane élevé entre Manchester United et Manchester City au stade de Wembley à Londres samedi.

Kohli et Anushka seront tous deux présents pour le tout premier Derby de Manchester dans la longue et illustre histoire de la FA Cup. Avec Man City de Pep Guardiola à la poursuite d’un triplé, les enjeux ne pourraient pas être plus élevés pour l’intense rivalité.

Kohli, qui est actuellement au Royaume-Uni avec le reste de l’équipe indienne pour leurs préparatifs avant la finale du Championnat du monde de test (WTC) contre l’Australie, assistera à l’affrontement au sommet de la FA Cup entre les deux mastodontes de Manchester, et sa femme Anushka sera également être présent selon ANI.

A LIRE AUSSI | REGARDER: Premier regard de Rohit Sharma, Virat Kohli et Harmanpreet Kaur dans le New Jersey de Team India

Virat et Anushka seront invités au Manchester Derby en tant qu’invités de la marque de sport PUMA, le sponsor officiel du kit de Manchester City.

Virat Kohli étant un grand fan de Cristiano Ronaldo, qui a déjà joué pour Manchester United, il sera intéressant de voir quelle équipe le joueur de 34 ans encouragerait en finale,

Kohli fera une pause dans ses préparatifs pour la finale du WTC 2023 qui aura lieu à l’Oval de Londres du 7 au 11 juin avec l’équipe indienne qui s’apprête à affronter l’Australie pour le trophée tant convoité de l’ICC.

En parlant de la finale de la FA Cup, Manchester United est le seul club de l’histoire du football anglais à avoir réalisé un triplé, un exploit qu’ils ont décroché en 1999 sous Sir Alex Ferguson.

A LIRE AUSSI | « Pensées et prières vont aux familles »: Virat Kohli et Sania Mirza réagissent alors que la fraternité sportive présente ses condoléances après l’accident de train d’Odisha

La ville de Guardiola est sur le point d’égaler cet exploit, car ils ont déjà le titre de Premier League dans le sac, et une finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan sera la prochaine à leur ordre du jour après avoir réglé les problèmes contre leurs rivaux à Wembley. .

L’équipe d’Erik ten Hag devrait se passer des services de deux joueurs clés, le milieu de terrain brésilien Antony et l’attaquant français Anthony Martial, qui ont tous deux été grièvement blessés avant la finale de la FA Cup.

D’un autre côté, Guardiola a une liste presque complète à choisir, il a déjà révélé que le gardien de but Stefan Ortega commencera devant Ederson, alors qu’il reste à voir si Kevin de Bruyne et Jack Grealish sont aptes à le faire dans le jouer XI après avoir raté le match précédent contre Brentford.