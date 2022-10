Virat Kohli est très contrarié par l’atteinte à la vie privée alors que la vidéo de sa chambre d’hôtel devient virale ; “PAS d’accord avec ce genre de fanatisme”

Virat Kohli a enfin réagi à la vidéo virale de sa chambre d’hôtel qui fait sensation en ligne. Virat est actuellement la célébrité la plus aimée de la ville, les fans sont souvent fascinés par la célébrité des célébrités et veulent connaître tous les détails à leur sujet. Mais ils oublient que même eux ont leur vie personnelle et comme tout le monde même ils n’aiment pas l’envahissement de leur vie privée. Virat s’est rendu sur son Instagram et a exprimé sa colère face à la viralité de la vidéo de sa chambre d’hôtel et a déclaré qu’il n’était pas vraiment d’accord avec ce genre de fanatisme, et nous sommes d’accord.

Découvrez la vidéo de la chambre d’hôtel personnelle de Virat Kohli qui devient virale et qui a irrité le joueur de cricket

Virat s’est rendu sur son Instagram et a exprimé sa colère face à la vidéo de sa chambre d’hôtel devenue virale en ligne. Il ne s’agit pas seulement d’invasion personnelle, mais aussi de la sécurité du joueur de cricket célèbre. N’est-ce pas dangereux que la vidéo de sa chambre d’hôtel personnelle devienne virale, où était la sécurité à ce moment-là ? Cette vidéo a soulevé beaucoup de questions sur la vie privée de nos joueurs de cricket et sur le fait que prendre une vidéo de votre chambre d’hôtel personnelle n’est pas cool. Virat et Anushka Sharma ont même demandé une politique de photo pour leur fille Vamika Kohli et jusqu’à ce jour, ils n’ont pas publié une seule photo d’elle. Cependant, les photos de Vamika ont été divulguées en ligne lors d’un match de cricket et plus tard, Virat et Anushka ont demandé à toutes les publications médiatiques de retirer les photos de Vamika alors qu’elles étaient cliquées sans le savoir.

Après cette longue déclaration de Virat, ses fans espèrent que la vidéo sera supprimée en ligne et que des mesures strictes seront prises contre la personne qui a envahi la vie privée du joueur de cricket.