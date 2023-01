Virat Kohli entre dans la “liste d’élite” des frappeurs ODI et usurpe la légende du Sri Lanka

Incontestablement l’un des plus grands batteurs de tous les temps, Virat Kohli a franchi une nouvelle étape dans son illustre carrière de cricket en franchissant la barre des 62 points lors du 3e ODI contre le Sri Lanka à Trivandrum dimanche. Avec ce coup contre les Lankais, Kohli a laissé le grand Mahela Jayawardene derrière dans la liste des frappeurs avec le plus de points au format ODI. Kohli s’inscrit désormais au non. 5 place, avec Jayawardene tombant à la 6e place.

Kohli a commencé le match en ayant besoin de 63 points pour laisser derrière lui Jayawardene. La superstar indienne au bâton était à 12 588 points tandis que le grand sri-lankais avait 12 650 points à son actif.

La liste est dirigée par nul autre que Sachin Tendulkar, qui a 18426 courses à son nom dans le format. Les goûts de Kumar Sangakkara (14234 courses), Ricky Ponting (13704 courses) et Sanath Jayasuriya (13430 courses) sont actuellement devant Kohli.

Plus tôt dans la série, Kohli a marqué son 45e cent ODI en élevant le score à trois chiffres lors du 1er ODI contre le Sri Lanka. C’était le deuxième siècle consécutif d’une journée pour Kohli, après avoir marqué 113 contre les Tigers de Bangla lors du 3e ODI de cette série.

Kohli espère atteindre une autre centaine contre le Sri Lanka lors du troisième ODI. S’il y parvenait, ce serait son 21e cent à domicile dans le format 50+ en matière de cricket international. Dans le processus, Virat marquerait également son 10e siècle ODI contre le Sri Lanka, plus que tout autre joueur de l’histoire du jeu.