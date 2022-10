Virat Kohli dit que “c’était censé être” alors que le skipper indien Rohit Sharma salue les superbes manches de son coéquipier contre le Pakistan | Nouvelles du cricket

Un Virat Kohli ému a déclaré qu’il était “à court de mots” après avoir disputé une manche gagnante contre le Pakistan que son skipper Rohit Sharma considère comme l’un de ses meilleurs sous un maillot indien.

Les 82 balles de Kohli sur 53 balles ont permis à l’Inde de remporter une étonnante victoire finale contre le Pakistan lors d’un MCG plein à craquer, son équipe se remettant de 31-4 pour terminer une poursuite de 160.

Kohli a partagé un stand de 113 balles sur 78 avec Hardik Pandya (40no sur 37) pour le cinquième guichet, et ses trois quatre sur Shaheen Shah Afridi au 18e, deux six sur Haris Rauf dans l’avant-dernier sur et maximum sur Mohammad Nawaz en le dernier s’est avéré critique, l’Inde ayant initialement eu besoin de 48 passages sur les 18 dernières livraisons.

Kohli a déclaré: “C’est une atmosphère surréaliste. Honnêtement, je n’ai pas de mots. Je n’ai aucune idée de comment cela s’est passé. Je suis à court de mots.

“Hardik n’arrêtait pas de me dire, ‘crois juste que nous pouvons le faire, peut rester jusqu’à la fin’. Debout ici, j’ai juste l’impression que c’était censé être, c’est un moment très, très spécial.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’agissait de son meilleur coup en T20 pour l’Inde, Kohli a ajouté: “Jusqu’à aujourd’hui, j’ai toujours dit que Mohali était ma meilleure manche, contre l’Australie. [in the 2016 T20 World Cup]. J’ai eu 82 sur 51 alors, aujourd’hui j’ai eu 82 sur 53, donc ce sont les mêmes manches.

“Mais je vais compter celui-ci plus haut en raison de l’ampleur du match et de la situation. Cela semblait impossible mais Hardik a continué à me pousser, nous sommes allés en profondeur et c’est arrivé.”

Kohli remercie les fans indiens après sa superbe victoire

Kohli – qui a marqué le mois dernier son premier siècle international pendant 1 021 jours lors d’une rencontre de la Coupe d’Asie avec l’Afghanistan – a également remercié les fans indiens : “Pendant tous ces mois, j’ai lutté, vous n’avez cessé de me soutenir et je vous suis très reconnaissant de votre soutien.”

Le capitaine indien Rohit a ajouté: “Chapeau à Virat. Je pense que cela doit être l’une des meilleures manches qu’il ait jouées pour l’Inde.

“La façon dont nous avons gagné était agréable car nous n’étions pas en mesure d’atteindre cet objectif. C’est bon pour notre confiance. C’est toujours agréable de se démarquer lors du premier match et dans un si gros match également.

“Nous voulions toujours nous assurer de rester dans le jeu aussi longtemps que possible, c’était le message et quelque chose dont nous parlions constamment.

“Quelle que soit la situation, vous devez vous soutenir, croire que vous pouvez vous en sortir, et ce partenariat crucial entre Virat et Hardik a été un moment qui a changé la donne.”

Babar : Kohli, Hardik a fait basculer l’élan

Le capitaine pakistanais Babar Azam, qui a affiché 159-8 grâce principalement aux demi-siècles d’Iftikhar Ahmed et Shan Masood, a déclaré: “C’était un match serré. Nous avons bien commencé notre bowling et nous avons eu une chance. Nous avons juste demandé aux garçons à croire en eux-mêmes.

“Mais tout le mérite revient à Hardik et Kohli. Ils ont changé l’élan et ont bien terminé le match.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le capitaine pakistanais Babar Azam a été piégé lbw Arshdeep Singh pour un canard doré dans la deuxième partie du match



Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait gardé le spinner Mohammad Nawaz pour la finale au lieu de l’un de ses quilleurs, Babar a déclaré: “Nous avions besoin d’un guichet, c’est pourquoi nous avons utilisé nos principaux quilleurs. [before the final over].

“Il y avait beaucoup de points positifs. La façon dont Iftikhar a joué, la façon dont Shan [Masood] joué et terminé les manches, c’était bien pour nous. »

L’Inde et le Pakistan reprennent l’action jeudi. L’Inde affrontera les Pays-Bas à Sydney (8h00, heure du Royaume-Uni) avant que le Pakistan affronte le Zimbabwe à Perth (12h00, heure du Royaume-Uni).