Virat Kohli claque la 45e tonne ODI, égalant le record massif de Sachin Tendulkar

Y a-t-il une meilleure vue sur le terrain de cricket que de regarder Virat Kohli à plein régime ? Les fans présents au Barsapara Cricket Stadium de Guwahati crieraient un “Oui” retentissant après les derniers exploits de l’ancien capitaine indien. Face au Sri Lanka lors du premier ODI mardi, Kohli a claqué sa 45e tonne ODI en 80 balles. C’était aussi son 73e siècle international à travers trois formats. Il a 27 tonnes en Tests et une en T20I. Devant la foule bondée sur le site de l’Assam, Kohli a couru jusqu’à la marque à trois chiffres après avoir frappé 10 quatre et un six.

Avec la tonne, Virat Kohli dispose désormais de 20 tonnes ODI chez lui. Il a égalé le record de la légende des frappeurs Sachin Tendulkar, qui a également 20 siècles dans le format à la maison – la plupart par n’importe quel frappeur. En route vers son 73e tom international, Kohli est devenu le plus rapide à marquer 12500 points ODI en 257 manches.

Kohli a dépassé Tendulkar pour un autre record. Avec sa 45e tonne ODI, Kohli compte désormais neuf siècles contre le Sri Lanka. C’est le plus grand nombre de tonnes marqué par un frappeur indien contre les insulaires. Avant le premier ODI, Kohli et Tendulkar détenaient conjointement le record. Tendulkar et Kohli ont également marqué neuf tonnes contre l’Australie et les Antilles respectivement.

Après que les ouvreurs Rohit Sharma (83) et Shubman Gill (70) aient donné un bon départ à l’Inde, Virat est venu au bâton à la 20e place. Il a atteint sa première limite à la 22e contre le skipper sri-lankais Dasun Shanaka avec un brillant travail de poignet après avoir parcouru la piste avec confiance. À partir de là, Kohli n’a plus été arrêté, bien qu’il ait obtenu deux sursis. Après Kohli son demi-siècle en 47 balles, il a été abandonné pour la première fois au 37e par le gardien de guichet Kusal Mendis au large de Kasun Rajitha. Il a de nouveau obtenu un sursis au 43e, encore une fois du bowling de Rajitha. Cette fois, Shanaka l’a laissé tomber alors qu’il frappait sur 81.