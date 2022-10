Virat Kohli atteint un autre demi-siècle alors que l’Inde remporte facilement la victoire sur les Pays-Bas en Coupe du monde T20 | Nouvelles du cricket

Virat Kohli a suivi ses manches envoûtantes contre le Pakistan avec un autre demi-siècle alors que l’Inde a remporté une victoire de 56 points contre les Pays-Bas pour en faire deux victoires sur deux à la Coupe du monde T20.

Les 82 de Kohli non sortis de 53 livraisons contre le Pakistan dimanche ont entraîné l’Inde vers une remarquable victoire au dernier ballon lors d’un MCG plein à craquer dans l’un des internationaux T20 les plus dramatiques de tous les temps.

Le match de jeudi au SCG était moins compétitif, avec les 62 de Kohli sur 44 balles, plus les 51 invaincus de Suryakumar Yadav sur 25 et les 53 sur 39 du skipper Rohit Sharma, propulsant l’Inde à 179-2 sur ses 20 overs avant que les Pays-Bas ne puissent faire que 123- 9 en réponse.

Les Pays-Bas – battus lors de leurs deux matches de Super 12 jusqu’à présent, après avoir subi une défaite de neuf points contre le Bangladesh lors de leur match d’ouverture – ont limité l’Inde à 38-1 après sept overs, bien qu’ils aient gâché la chance d’éliminer Rohit le 13 avec Tim Pringle bombardant une prise à mi-parcours du bowling de Fred Klaassen.

Rohit a ensuite réussi à renverser un renvoi Lbw de Logan van Beek le 27 grâce à un bord intérieur, avant de s’enflammer au 10e avec des limites successives sur des balles courtes de Bas de Leede.

Suryakumar Yadav a couru un demi-siècle de 25 balles alors que l’Inde s’est empilée 179-2 contre les Pays-Bas au SCG





Des quatre dos à dos de Pringle dans le prochain ont amené Rohit à une cinquantaine de 35 balles et bien qu’il ait percé au milieu du guichet profond à la fin du 12, mettant fin à un partenariat de 73 balles sur 56 avec Kohli, Kohli et l’alliance ininterrompue de Suryakumar de 95 au cours des huit derniers overs a terminé les manches en beauté.

Kohli a décroché une cinquantaine de 37 balles lors d’un Klaassen de 16 points, tandis que Surykumar a couru vers un demi-siècle de 25 balles lorsqu’il a fouetté la dernière balle de la manche, jouée par Van Beek, pendant six sur un carré arrière profond pour conclure un 17-écrasé.

Bhuvneshwar Kumar (2-9) a envoyé une jeune fille au début des manches des Pays-Bas avant de lancer un tirant Vikramjit Singh (1) au troisième, avec les spinners Ravichandran Ashwin (2-21) et Axar Patel (2-18) puis rejetant le reste de l’ordre supérieur.

Le meilleur buteur Pringle (20 sur 15) a été rattrapé par Kohli à mi-parcours contre Mohammed Shami après avoir frappé les six seules manches des Pays-Bas, contre Ashwin plus longtemps, un plus tôt.

Le couturier du bras gauche Arshdeep Singh (2-37) a réussi un tour du chapeau après avoir rebondi sur Van Beek (3) puis piégé Klaassen (0) lbw à la fin du 18e.

Arshdeep a raté ce jalon et a ensuite été matraqué pendant trois quatre consécutifs par Paul van Meekeren (14no) à la fin du match.

Van Meekeren avait auparavant réalisé la première percée dans les manches indiennes, épinglant KL Rahul lbw pour neuf dans le troisième, avant que Rohit, Kohli et Suryakumar ne propulsent leur équipe à un total formidable.

dimanche 30 octobre 10h30





Et après?

Inde face à l’Afrique du Sud dans un match alléchant à Perth dimanche (11 heures, heure du Royaume-Uni), avec Pays-Bas en action sur le même terrain plus tôt dans la journée contre le Pakistan (7 heures du matin, heure du Royaume-Uni).