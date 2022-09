Virat Kohli appelle Anushka Sharma son «monde» alors qu’il partage une magnifique photo de sa femme; La réaction de David Warner, c’est nous tous

Virat Kohli est actuellement occupé par la Coupe d’Asie 2022. Cependant, le joueur de cricket répand l’amour sur sa femme et actrice Anouchka Sharma sur les réseaux sociaux. Il a partagé une magnifique photo de l’actrice et dans la légende a écrit “mon” avec des emoji du monde et du cœur. Virat et Anushka sont connus pour leur PDA sur les réseaux sociaux et de nombreuses photos que l’actrice partage également sur ses réseaux sociaux sont cliquées par Virat. De nombreuses personnes ont commenté le message de Virat, notamment le joueur de cricket australien David Warner.

Warner a commenté: “Un homme chanceux.” Eh bien, nous savons tous que le joueur de cricket australien aime Bollywood et les films indiens, alors nous nous demandons si, comme beaucoup d’entre nous, il est aussi fan d’Anushka Sharma.

Eh bien, en dehors de leur PDA sur les réseaux sociaux, Anushka et Virat ont fait la une des journaux car ils auraient acheté une ferme à Alibaug. Selon un rapport publié dans ETimes, le couple a acheté la ferme pour Rs. 19,24 crores.

Non seulement la ferme d’Alibaug, mais Virat a également acquis une partie de Gouri Kunj, un bungalow à Juhu, Mumbai qui appartient à la famille de l’acteur-chanteur Kishore Kumar. Selon certaines informations, il envisage d’ouvrir une succursale de sa chaîne de restaurants One8 Commune à cet endroit.

En parlant d’Anushka Sharma, après avoir pris une pause maternité, l’actrice est prête à faire son retour d’actrice avec Chakda Xpress qui est un biopic sur le joueur de cricket Jhulan Goswami. Le film est actuellement en production et sera diffusé sur Netflix. Il y a quelques jours, lorsque Netflix a annoncé ses projets à venir, un petit aperçu de Chakda Xpress a également été publié, et les fans de l’actrice sont ravis de le regarder.