Virat Kohli-Anushka Sharma sur la levée de 11,3 crores de Rs pour le soulagement du COVID-19

Alors que l’Inde continue de lutter contre la deuxième vague de la pandémie COVID-19, diverses célébrités sont venues au premier plan pour intensifier la lutte contre le virus mortel.

La semaine dernière, le capitaine de l’équipe indienne de cricket Virat Kohli et la superstar de Bollywood Anushka Sharma ont lancé une campagne de financement de sept jours #InThisTogether sur la plate-forme de financement participatif Ketto et ont contribué Rs 2 crore pour l’initiative. Le couple avait pour objectif de collecter 7 crores de Rs pour le soulagement du COVID en Inde.

La campagne s’est terminée vendredi 14 mai et a réussi à collecter plus de 11,3 crores de roupies (Rs. 11,39,11,820) pour le soulagement du COVID. Prenant leurs poignées Instagram respectives, Virat et Anushka ont partagé une vidéo remerciant tout le monde pour leur soutien. «Nos cœurs sont remplis de gratitude après avoir été témoins du type d’aide que nous avons reçu de vous», a été sous-titrée la vidéo.

«Nous vous remercions pour votre précieuse contribution. Notre campagne Ketto est maintenant terminée. Nous avons dépassé l’objectif, grâce à vous. Tous les fonds iront à Act Grants, qui travaille sans relâche pour le soulagement des covid dans notre pays. Votre contribution aidera le pays à lutter contre la pandémie. Cela n’aurait pas été possible sans votre soutien », a déclaré le couple dans la vidéo.

Virushka a également appelé les gens à continuer de s’entraider, «porter un masque, désinfecter régulièrement, éloigner socialement et se faire vacciner dès que possible».

Dans un autre article, le couple a écrit: «Vraiment surpris et humiliés par l’esprit de solidarité dont vous avez tous fait preuve. Nous sommes fiers d’annoncer que nous avons soulevé plus que notre objectif initial et que cela contribuera grandement à sauver des vies. Merci vous pour votre soutien sans faille à aider le peuple indien. Cela ne serait pas possible sans vous. Jai Hind. » Dans la poste

Diverses autres célébrités comme Ashay Kumar, Priyanka Chopra, Salman Khan, Huma Quershi, Sonu Sood, Amitabh Bachchan, entre autres, ont étendu leur soutien à la lutte de l’Inde contre le COVID-19.