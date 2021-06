Virat Kohli et Anushka ont été très occupés à donner leur vie professionnelle et personnelle depuis la naissance de leur petit munchkin, Vamika Kohli. Bien que le couple ait réussi à cacher la renommée de Vamika aux paparazzis, le monde est ravi d’avoir même un aperçu du tout-petit.

Lundi, Anushka a partagé une photo de Virat et d’elle prenant un « petit-déjeuner rapide » avant que Vamika ne se réveille. Anushka a mentionné comment ils se sentaient « victorieuses » sur la réalisation. Alors que Virat peut être vu tenant une tasse sur la photo, Anushka prend une bouchée de nourriture.

« Quand vous vous faufilez dans un petit-déjeuner rapide et que vous vous sentez victorieux », a-t-elle écrit dans la légende avec un emoji de famille et de cœur.

Viruska s’est marié en décembre 2017 après une relation de quelques années. Leurs photos de mariage ont pris d’assaut Internet pendant des jours. En janvier de cette année, le couple a eu la chance d’avoir son premier enfant, Vamika.

Récemment, Anushka Kohli et Vamika ont accompagné Virat Kohli en Angleterre pour la finale du WTC entre l’Inde et la Nouvelle-Zélande. C’est en partant pour Londres que les paparazzi ont eu un avant-goût du petit. La photo de Vamika a cassé Internet et était à la mode depuis plusieurs jours. Anushka a également partagé des extraits de son séjour et des matchs.

Pendant ce temps, l’équipe indienne a perdu lors des huitièmes de finale de l’événement du Conseil international de cricket (ICC) alors que la Nouvelle-Zélande a battu l’équipe dirigée par Virat Kohli lors de la finale du WTC par huit guichets pour remporter l’événement inaugural dans le format le plus long du jeu. Il s’agissait de la sixième défaite de l’Inde au cours des huit dernières années lors des matchs à élimination directe des événements ICC, qu’il s’agisse de la Coupe du monde T20, de la Coupe du monde de cricket à 50, du Trophée des champions et maintenant de la finale du WTC.