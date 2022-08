Virat Kohli a-t-il enfreint sa propre “règle” en faisant l’éloge du Pakistanais Babar Azam ? Twitter creuse une vieille vidéo

Virat Kohli ne peut pas faire une pause. L’ancien skipper indien, qui se prépare à revenir au cricket après une brève interruption de l’action, a félicité le capitaine pakistanais Babar Azam avant l’affrontement à haute tension entre l’Inde et le Pakistan lors de la Coupe d’Asie 2022 dimanche. «J’ai vu beaucoup d’estime et de respect de sa part (Babar Azam) dès le premier jour. Et cela n’a pas changé, indépendamment du fait qu’il est probablement le meilleur batteur du monde en ce moment dans tous les formats, avec une performance si constante. A juste titre, il a un talent incroyable. J’ai toujours aimé le regarder jouer », a déclaré Kohli à Star Sports.

Kohli faisant l’éloge d’Azam ne devrait pas surprendre quiconque a vu le skipper pakistanais dominer le cricket mondial avec sa forme impitoyable avec la batte. Malgré tous les échanges positifs récents que les joueurs de cricket des nations rivales ont eus, montrant une bonne camaraderie entre eux en dehors du terrain, Kohli semble avoir touché une corde sensible en louant un joueur de cricket qui n’est pas indien.

Perdu? Voici le contexte :

Une vieille vidéo de Kohli prenant “l’appât” à la question d’un fan a refait surface sur Twitter. Dans la vidéo, on voit Kohli répondre à un fan qui a admis qu’il préférait regarder les frappeurs d’Australie et d’Angleterre plutôt que ceux d’Inde, avant d’ajouter qu’ils estimaient que Kohli était surestimé.

« Ok, je ne pense pas que tu devrais vivre en Inde alors tu devrais aller vivre ailleurs, non ? Pourquoi vivez-vous dans notre pays et aimez-vous les autres pays ? Ça ne me dérange pas que tu ne m’aimes pas mais je ne pense pas que tu devrais vivre dans notre pays et aimer d’autres choses. Définissez vos priorités correctement.

Jour étrange au cricket, Virat Kohli lui-même a enfreint la règle établie par lui. pic.twitter.com/cEQj7VFc4p – Amit Kumar (@AMIT_GUJJU) 27 août 2022

Kohli avait, naturellement, fait face à de nombreuses réactions négatives pour sa remarque inhabituelle et grossière.

Je suppose que la pêche à la traîne n’est pas pour moi les gars, je m’en tiendrai à me faire troller !

J’ai parlé de la façon dont “ces Indiens” ont été mentionnés dans le commentaire et c’est tout. Je suis pour la liberté de choix. Gardez-le léger les gars et profitez de la saison des fêtes. Amour et paix à tous. ✌ – Virat Kohli (@imVkohli) 8 novembre 2018

Pendant ce temps, Kohli et Azam, les deux grands du jeu, se sont rencontrés avant l’affrontement très attendu de dimanche entre les deux nations à Dubaï alors que les fans étaient ravis de voir leurs favoris dans une seule image.

