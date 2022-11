Virat Kohli à Priyanka Chopra : des célébrités qui possèdent de somptueux restaurants

Alia Bhatt-Ranbir Kapoor ramène sa fille à la maison : Les nouveaux parents de Bollywood, Alia Bhatt et Ranbir Kapoor, ramènent leur petite fille à la maison aujourd’hui, jeudi 10 novembre. Alia Bhatt avait l’air parfaite dans une tenue noire lorsqu’elle a été vue avec son mari Ranbir Kapoor dans la voiture. Ranbir Kapoor, le nouveau papa de Bollywood, tenait leur fille dans ses bras et il était rayonnant. Le couple a accueilli son premier bébé à l’hôpital HN Reliance le dimanche 6 novembre. Ils emmènent leur bébé chez eux à Mumbai. Ils ont été vus en train de protéger leur petite fille alors que les photographes essayaient de cliquer sur leurs photos. Regardons la vidéo pour en savoir plus.