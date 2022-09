Virat Kohli a finalement brisé son 71e siècle et les fans de King ont essuyé des larmes de joie avec des mèmes

C’est arrivé, enfin. Virat Kohli a évoqué son 71e siècle international après une attente de 1019 jours jeudi. Kohli, qui a marqué son dernier siècle le 23 novembre 2019 contre le Bangladesh, a élevé une centaine de bienvenue contre l’Afghanistan lors de l’affrontement en caoutchouc mort de la Coupe d’Asie 2022. Cela n’a cependant pas empêché les fans de célébrer le coup spécial à trois chiffres de Kohli qui s’est également produit. être sa première tonne T20I.

L’ancien skipper indien a réalisé l’exploit en seulement 53 livraisons.

Vous pouvez voir le bonheur sur son visage. Très bien mérité. Roi Kohli#ViratKohli pic.twitter.com/qtjZCaNqqQ — Jigu (@iamjigyanshu) 8 septembre 2022

Les fans et les critiques, qui ont soutenu le joueur de cricket pendant sa période de maigreur, n’auraient pas pu être plus heureux. L’occasion spéciale a été célébrée avec des mèmes et des mots gentils.

Tout le pays à Virat Kohli pic.twitter.com/jWUx1eWsi7 – Sagar (@sagarcasm) 8 septembre 2022

Les fans indiens regardent Virat Kohli marquer un siècle alors que l’équipe est hors tournoi. pic.twitter.com/zIShRXOgNQ — Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) 8 septembre 2022

Virat Kohli marque le 71e siècle Indiens en ce moment : pic.twitter.com/3JefQoR6aW – Sagar (@sagarcasm) 8 septembre 2022

Le roi Kohli pour une raison. pic.twitter.com/BQUpbDbjO6 — Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) 8 septembre 2022

Rien ne peut acheter ce respect… c’est pour ça qu’un cricker joue. Une centaine brillante @imVkohli. Nous espérons que nous n’aurons pas à attendre si longtemps votre 72ème siècle. #IndvsAFG pic.twitter.com/p65KDdOtKo – Amit Mishra (@MishiAmit) 8 septembre 2022

Que la fête commence @imVkohli Ventilateurs pic.twitter.com/0R00rmMm0S — Tendances Virat Kohli™ (@TrendVirat) 8 septembre 2022

Kohli a eu du mal à atteindre des chiffres à trois chiffres et l’attente a duré plus de 2,5 ans. Entre-temps, le joueur de cricket de 33 ans a également quitté son poste de capitaine de l’équipe indienne.

Pendant ce temps, Kohli est resté invaincu pour 122* en 61 livraisons alors que son siècle a propulsé l’Inde à un beau total de 212/2 contre l’Afghanistan jeudi.

