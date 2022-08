Virat Kohli a fait la journée de ce fan pakistanais avec une photo avant la Coupe d’Asie 2022

Virat Kohli a peut-être du mal avec sa forme sur le terrain, mais sa popularité continue d’être à son apogée. De longues files d’attente de fans ont été aperçues attendant d’apercevoir le frappeur vedette sur le terrain d’entraînement de l’équipe indienne avant la prochaine Coupe d’Asie à Dubaï. Alors que certains de ces fans sont rentrés chez eux en regardant Kohli à distance, quelques chanceux ont également eu la chance de rencontrer leur idole en personne. Un tel fan chanceux de Lahore au Pakistan. Mohammed Zibran n’en croyait pas sa chance lorsqu’il a pu cliquer sur une photo avec son joueur de cricket préféré. La photo est le résultat de beaucoup de persuasion de Zibran et d’un doux geste du roi Kohli. Le joueur de 34 ans avait quitté le terrain après l’entraînement mais est revenu faire la journée pour son fan.

S’adressant à PakTV, Zibran a révélé qu’il était venu de Lahore pour obtenir une photo cliqué avec Virat. “Je suis un grand fan de Virat Kohli et je suis venu du Pakistan juste pour faire cliquer une photo avec lui. C’est une personne incroyable en plus d’être un grand joueur de cricket. Il m’a parlé et a accepté ma demande de cliquer sur le selfie », a déclaré le fan.

Virat Kohli, qui fait face à une sécheresse séculaire depuis près de trois ans maintenant, espère faire un retour en force en Coupe d’Asie. Kohli a marqué son dernier siècle international en novembre 2019 contre le Bangladesh à Kolkata.

Kohli reviendra à l’action avec la Coupe d’Asie après une pause de la tournée indienne aux Antilles et au Zimbabwe. L’Inde, championne en titre, lancera sa campagne de Coupe d’Asie avec un affrontement avec le Pakistan au stade international de Dubaï le 28 août. La dernière fois que les deux se sont rencontrés, lors de la Coupe du monde T20 2021, le Pakistan avait enregistré une victoire dominante à 10 guichets.

