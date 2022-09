Virat Kohli a embrassé Yuzvendra Chahal après Kusal Mendis Wicket et tout le monde a aimé

La joueuse de jambes indienne Yuzvendra Chahal a ramené beaucoup de drame et d’espoir après que le Sri Lanka ait pris un départ fulgurant alors qu’il poursuivait les 174 de l’Inde dans la Coupe d’Asie mardi. Le Sri Lanka, qui était autrefois en croisière à 97/0, s’est vu dans toutes sortes de problèmes alors que Chahal a rapidement changé cette équation à 110/4 en choisissant trois guichets en succession rapide, au grand plaisir des joueurs et des fans indiens.

Alors que tous les guichets ont été fêtés avec le même zèle, c’est le renvoi de Kusal Mendis (57e) à Chahal qui a vu Virat Kohli sprinter vers le legpinner et planter un baiser sur sa tête.

Mendis était le troisième guichet de Chahal alors que le frappeur en forme et l’ouvreur sri-lankais étaient complètement renardés devant les souches. Un appel DRS ne pouvait pas non plus sauver le frappeur. Kohli, réalisant à quel point le guichet était grand, a embrassé Chahal sur la tête et le moment spécial a fait fondre le cœur des fans sur le site de microblogging Twitter.

Raison pour laquelle chahal a pris 3 guichets. Le bisou de Kohli 😘🔥 pic.twitter.com/PrlWyqkfAl — ISHN (@Deshdrohit) 6 septembre 2022

Chahal a obtenu sa récompense de Kohli😂 pic.twitter.com/MegIjmNoaZ — iᴍ_Aʀʏᴀɴ18 (@crickohli18) 6 septembre 2022

Le lien Virat Kohli et Yuzvendra Chahal. pic.twitter.com/xU5M4VLzWj — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) 6 septembre 2022

Virat Kohli a embrassé Yuzi Chahal quand il a obtenu le guichet de l’homme dangereux Kusal Mendis, ce lien RCB entre Kohli et Chahal ! #INDvSL #INDvsSL #AsiaCupT20 pic.twitter.com/Bi3CPi8bG7 — Ahmad Haseeb (@iamAhmadhaseeb) 6 septembre 2022

Kohli embrassant Chahal sur le front fait fondre mon cœur ♥️ — Dr Khushboo 🇮🇳 (@khushbookadri) 6 septembre 2022

Ok virat kohli je te vois. Ce baiser sur le front de Chahal. Un tel déménagement de papa — 💌💫 (@sevdimAsDor) 6 septembre 2022

L’Inde a affiché une cible rigide sur le tableau de bord après que le skipper Rohit Sharma ait saisi l’occasion et ajouté 72 sur les 173/8 de l’Inde. Le Sri Lanka a pris un bon départ et le match semblait terminé et dépoussiéré alors que la paire d’ouverture Pathum Nissanka et Kusal Mendi ont ajouté 97 au rythme rapide. Les trois guichets rapides de Yuzvendra Chahal et un scalpé par Ravichandran Ashwin ont ramené de grands espoirs dans le camp indien. Ceux-ci, cependant, ont été de courte durée. Dasun Shanaka (33 *) et Bhanuka Rajapaksa (25 *) sont restés enracinés et ont emmené confortablement le Sri Lanka sur la ligne gagnante avec une livraison à revendre.

