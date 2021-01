Le festival Uttarayan ou Makar Sankranti devrait être célébré le 14 janvier et les préparatifs battent leur plein partout, bien que les États verront des célébrations à la baisse. Fidèle aux traditions, alors même que les fabricants et les passionnés de cerf-volant se préparent pour des célébrations après avoir adhéré à l’ordre de la Haute Cour du Gujarat, le marché de Rajkot a été décoré de cerfs-volants avec une variété de thèmes, y compris coronavirus, PM Modi et acteurs et joueurs de cricket.

Comme chaque année, les fabricants de kits ont misé sur certains des thèmes les plus courants et les ont utilisés sur les cerfs-volants.

S’adressant à l’agence de presse ANI, le propriétaire d’un magasin de cerfs-volants Rajni Patel a déclaré: « Il existe plus de 1 500 variétés de cerfs-volants sur le marché et, comme chaque année, ceux avec les photos du Premier ministre Modi sont en demande. » Il a également déclaré que le sujet le plus discuté de coronavirus et la pandémie a également été largement utilisée comme thèmes pour les cerfs-volants.

Gujarat: avec le festival Uttarayan au coin de la rue, les marchés de Rajkot sont ornés d’une variété de cerfs-volants, y compris COVID-19[feminine cerfs-volants à thème et ceux portant des images du PM Narendra Modi, des joueurs de cricket et des acteurs. pic.twitter.com/FKKnTLioFP – ANI (@ANI) 10 janvier 2021

Les cerfs-volants comportent plusieurs messages funky sur eux. Certains des plus populaires incluent le slogan très courant du parti BJP « Modi hai toh mumkin hai ». Alors que certains portent aussi sur les diverses précautions à prendre pendant la pandémie comme le port de masques ou la santiisation. Chacun de ces messages a été montré d’une manière amusante et décalée.

Il y a aussi eu des cerfs-volants avec des photos de l’actrice Anushka Sharma et du joueur de cricket Virat Kohli, des personnages de super-héros entre autres.

La politique n’a pas été un thème inconnu pour les fabricants de cerfs-volants. Plus tôt aussi, pendant les jours d’élection ou avant et après eux, des cerfs-volants avec des images de Narendra Modi, certains de ses slogans, tels que « acche din » et « Beti Bachao, Beti Padao » et certains du chef du Congrès Rahul Gandhi et quelques messages originaux de leurs affrontements verbaux ont également été extrêmement populaires.

Le gouvernement du Gujarat a publié la semaine dernière une notification dans laquelle il autorisait la célébration du festival, mais uniquement dans les locaux de la société de logement. L’État a refusé de donner l’autorisation de faire voler des cerfs-volants dans les lieux publics, ce qui a été confirmé par la Haute Cour du Gujarat qui a également accepté les directives de l’État répertoriées pour contrôler la propagation de la pandémie.