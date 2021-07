VIRAL! Virat Kohli-Anushka Sharma fête les six mois de Vamika avec un pique-nique dans un parc, voir des photos adorables

Le couple de célébrités Anushka Sharma et Virat Kohli que nous expédions tous sous le nom de ‘Virushka’ ont eu la chance d’avoir une petite fille cette année. Les couples ont nommé leur paquet de joie Vamika.

Prenant sur Instagram, Anushka a partagé quelques photos alors qu’elle et son mari Virat célèbrent l’âge de six mois de Vamika.

Elle a sous-titré le message comme suit : « Son seul sourire peut changer notre monde entier ! J’espère que nous pourrons tous les deux être à la hauteur de l’amour avec lequel tu nous regardes, petit. Joyeux 6 mois à nous trois”

Sur la première photo, on peut voir Anushka pointer le ciel alors qu’elle est allongée sur un tapis dans un parc avec Vamika dans ses bras.

La deuxième photo montre Virat en train de rire avec Vamika alors que sa main se tend vers le visage de son père.

Dans le troisième, Anushka a cliqué sur une image des petits pieds de Vamika tandis que ses pieds l’entourent.

Enfin, elle a partagé une photo d’un gâteau décoré de fondant floral. Le gâteau avait l’air délicieux et agréable pour les yeux.

Les fans ont adoré la publication et ont tous été impressionnés par les photos.

L’un d’eux a écrit « Génial » suivi d’emoji en forme de cœur. D’autres étaient tous des cœurs pour le trio.

En outre, une capture d’écran de la vidéo d’Anushka et Virat louant Rahul Kanal pour le travail que son organisme de bienfaisance fait pour le bien-être des animaux est devenue virale après avoir été partagée sur une page de fans. Et ce n’est pas à cause du couple de célébrités, mais à cause de l’adorable tapis de bébé Vamika, qui a été capturé dans la vidéo/photo.

Sur la photo partagée par la page des fans, Virat et Anushka sont jumelés en noir tandis que le tapis de bébé de Vamika fait une apparition en toile de fond.

Regardez la photo ici :

Pour les inconnus, Anushka et Virat, tous deux âgés de 32 ans, se sont rencontrés sur le tournage d’une publicité et sont sortis ensemble pendant quatre ans avant de se marier le 11 décembre 2017, lors d’une cérémonie privée en Italie.