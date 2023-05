Viral! V de BTS alias Kim Taehyung et Jennie de BLACKPINK repérés se tenant la main à Paris au milieu de rumeurs de rencontres

V de BTS, alias Kim Tae-hyung, attire souvent l’attention pour des rumeurs de rencontres avec Jennie de BLACKPINK. Certains utilisateurs de réseaux sociaux affirment les avoir vus ensemble plusieurs fois, les photos et les vidéos deviennent également virales sur internet.

Maintenant, un journaliste français Amar Taoualit a affirmé avoir vu V et Jennie se tenir la main et marcher. Pour en donner la preuve, il a même partagé la vidéo sur son TikTok. Depuis lors, les fans de BTS ARMY et BLACKPINK sont confus et veulent savoir si c’était réellement Jennie et V qui marchaient main dans la main dans la vidéo.

Regarder la vidéo:





Taehyung et Jennie à Paris marchant main dans la main dans la ville de l’amour, c’est définitivement eux !! Ils sont tellement amoureux AENNIEEE MON COEUR pic.twitter.com/9Ph708ukjJ– dormir (@hityouwidthatd4) 17 mai 2023

Les fans ont réagi au clip, l’un d’entre eux a écrit : « Main dans la main, mes adorables Taehyung et Jennie. Nous vous soutiendrons quoi qu’il arrive ! Laissez-les sortir ensemble et aimez-les svp! Taennie nous avons gagné. C’est littéralement leurs managers derrière eux à la fin de la vidéo, je peux voir Alison là-bas.

Le deuxième a dit: « J’aime la façon dont leurs managers et leurs gardes prétendent que nous ne sommes pas là. » Le troisième a dit: « J’attends toujours leur confirmation mais je suis très content pour eux deux. » Le quatrième a dit: « Faire des rencontres n’est pas un crime, sachez que le fait d’être des fans et non des propriétaires d’idoles normalisera les idoles pour qu’elles aient la vie !!!!!!. » La cinquième personne a commenté : « Soyons heureux pour eux. Enfin, ils sortent. Cependant, il n’y a aucune confirmation s’ils étaient réellement Jennie et V dans la vidéo.

Ce n’est pas la première fois que Jennie et V font l’actualité à cause de leurs rumeurs de rencontres. Plus tôt, l’un des utilisateurs des médias sociaux a affirmé qu’ils avaient été repérés ensemble sur l’île de Jeju, certaines photos ont également été partagées comme preuve. Les sociétés de divertissement HYBE et YG ont récemment publié une déclaration officielle sur les rumeurs. Plus tard, V est apparu en tant que DJ spécial pendant deux jours dans l’émission de radio « Starry Night » de Kim Eana, où il a parlé de son voyage sur l’île de Jeju.

V a clarifié l’air indirectement en disant qu’il était allé sur l’île de Jeju avec ses deux amis masculins, et non avec une fille.