Viral TikTok Vet révèle le type de chat qu’il obtiendrait

Il n’y a qu’un seul type de chat vétérinaire que Ben Simpson-Vernon amènerait dans sa propre famille. Simpson-Vernon, connu sous le nom de Ben the Vet sur TikTok, a réalisé des vidéos populaires sur le cinq races de chiens qu’il aurait et n’obtiendrais paset une sur le quatre races de chats qu’il éviterait. Donc, sa dernière vidéo, sur le type de chat qu’il aurait get, était inévitable – et devrait s’avérer satisfaisant pour beaucoup de ceux qui ont un chat.

Gaël Fashingbauer Cooper / Crumpe



“Il n’y en a qu’un”, dit Simpson-Vernon. “Je prendrais juste un poil court domestique, autrement connu sous le nom de moggy – juste votre chat régulier, standard, de variété de jardin. Ils sont l’équivalent du chat d’un cabot ou d’un bâtard, donc en moyenne ils vont être moins consanguin que votre chat de race moyen. Et ils sont tout aussi adorables.

(“Moggy” ou “moggie” est un terme utilisé en Grande-Bretagne pour désigner un chat ordinaire sans pedigree, et vraiment, nous, les Américains, devons emprunter ce mot.)

Simpson-Vernon a également parlé de l’importance de faire stériliser les chats (ou, vraisemblablement, stérilisés) afin qu’ils n’aient pas de chatons et contribuent au problème de tant de chats ayant besoin d’un foyer. Il a également montré une photo de lui avec des chats de sauvetage qu’il a récemment vérifiés pour un organisme de bienfaisance, notant que les chats mignons sur la photo ont tous trouvé des maisons.

Plus tôt, Simpson-Vernon a déclaré qu’il n’obtiendrait pas de chat de race de l’un ou l’autre des quatre races connues pour avoir des problèmes de santé. Il a dit des choses similaires à propos de cinq races de chiens – désolé, amoureux des carlins. Et quand il s’agissait de recommander des races de chiens, le cabot, ou chien de race mixte, en tête de sa liste.