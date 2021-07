Que Shweta Tiwari, Arjun Bijlani et Vishal Aditya Singh se soient bien amusés à Cape Town pendant le tournage de l’émission de téléréalité « Khatron Ke Khiladi » n’est un secret pour personne puisque leurs photos et vidéos sont devenues virales sur les réseaux sociaux dans un passé récent . En fait, non seulement les trois, mais toute l’équipe « KKK11 » ont forgé un lien d’amitié. On les voit souvent passer du temps ensemble.

Récemment, Shweta Tiwari, Arjun Bijlani, Anushka Sen, Vishal Aditya Singh, Sana Makbul et d’autres ont assisté à la cérémonie de réception de mariage du chanteur Rahul Vaidya et de la star de la télévision Disha Parmar à Mumbai et une vidéo particulière de la fête est devenue virale sur Internet.

Dans la vidéo, Shweta Tiwari qui a l’air envoûtant dans un sari scintillant bleu glacier est comblé de compliments par Arjun Bijlani et Vishal Aditya Singh. En arrière-plan, on peut entendre le morceau romantique « Afreen Afreen » jouer alors que Vishal et Arjun complimentent à tour de rôle Shweta pour sa beauté et dansent avec elle.

On voit Shweta rire et rougir alors que les gars dansent avec elle à tour de rôle sur la chanson romantique.

Regardez la vidéo ici :

Pour les inconnus, le chanteur Rahul Vaidya et l’actrice Disha Parmar se sont mariés vendredi. Le couple était magnifique dans leurs tenues de mariage alors qu’ils interagissaient avec les médias peu de temps après leurs rituels de mariage. Rahul a enfilé un sherwani crème et beige tandis que Disha brillait dans un lehenga rouge.

Plus tard dans la soirée, le couple a organisé une grande réception de mariage à laquelle ont assisté leurs amis proches et les membres de leur famille.

Côté travail, Shweta Tiwari, Arjun Bijalni, Rahul Vaidya, Vishal Aditya Singh, Abhinav Shukla, Anushka Sen et d’autres seront vus sur ‘Khatron Ke Khiladi’ en compétition pour le titre de la saison 11.