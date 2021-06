Viral! Shweta Tiwari montre sa silhouette sexy en dansant sur ‘Paani Paani’ avec Vishal Aditya Singh

Shweta Tiwari et Vishal Aditya Singh s’amusent au Cap pendant le tournage de ‘Khatron Ke Khiladi 11’ (KKK11) animé par Rohit Shetty. Le plaisir qu’ils s’amusent ensemble est évident dans le dernier post Instagram de Shweta où on pouvait la voir danser avec Vishal sur les airs du rappeur Badshah et de la nouvelle chanson de Jacqueline Fernandez « Paani Paani ».

Dans la vidéo, on pouvait voir Shweta Tiwari et Vishal Aditya Singh recréer les étapes du crochet de la chanson à succès, puis ajouter leurs morceaux, tout en riant à haute voix. La vidéo amusante a été tournée dans le parc du Cap où se déroule le tournage de ‘KKK 11’.

Partageant la vidéo, Shweta a déclaré que c’était leur « danse joyeuse » et a également demandé à ses fans de deviner la raison de leur bonheur. Shweta a sous-titré le message en disant: « Oui! Oui! C’est Notre Happy Dance Sawaal ye Hai Ki ‘pourquoi sommes-nous heureux?’ Toutes les suppositions (sic). »

Beaucoup ne le savent pas, mais Shweta Tiwari et Vishal Aditya Singh étaient d’anciennes co-stars et sont maintenant réunis dans « Khatron Ke Khiladi 11 ». Le duo, avant « KKK 11 », a travaillé dans la populaire émission télévisée « Begusarai » où Shweta a joué le rôle de Bindiya et Vishal a joué le rôle de Lakhan Thakur.

Quant à ‘Khatron Ke Khiladi 11’, la chanteuse Aastha Gill a récemment été éliminée de l’émission, d’après sa publication Instagram. En dehors d’elle, Nikki Tamboli, Mehekk Chahal et Sourabh Raaj Jain ont également été éliminés.

Selon un rapport sur India.com, l’émission ne compte désormais que sept concurrents, dont Divyanka Tripathi, Shweta Tiwari, Arjun Bijlani, Abhinav Shukla, Rahul Vaidya, Sana Makbul et Varun Sood. La date de sortie de ‘Khatron Ke Khiladi 11’ n’a pas encore été annoncée.