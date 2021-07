VIRAL! Shilpa Shetty partage le PREMIER message après l’arrestation de son mari Raj Kundra dans une affaire de pornographie, parle des « défis de survie

Quelques jours après l’arrestation de son mari Raj Kundra dans l’affaire porno, l’actrice de Bollywood et juge de la télé-réalité Shilpa Shetty a partagé son premier réseau social qui devient maintenant viral.

Dans son histoire Instagram, Shilpa Shetty a partagé une capture d’écran d’un extrait d’un livre qui commençait par une citation de James Thurber qui disait : « Ne regardons pas en arrière avec colère, ni en avant avec peur, mais autour de nous avec conscience. »

Intitulé « Regarder autour de soi », l’extrait que Shilpa Shetty a lu parlait de « survivre aux défis » et de « vivre aujourd’hui ». Cela a également mis en lumière le fait que nous attendons avec impatience la peur de perdre un emploi, de contracter une maladie ou de subir la mort d’un être cher, mais l’endroit où il faut être est ici, maintenant .

L’extrait disait : « Nous regardons en arrière les gens qui nous ont blessés avec colère, la frustration que nous avons ressentie, la malchance que nous avons endurée. Nous attendons avec impatience la peur de perdre un emploi, de contracter un maladie ou subir le décès d’un être cher.

L’endroit où l’on a besoin d’être est ici, maintenant, sans regarder anxieux de ce qui a été ou ce qui pourrait être, mais pleinement conscient de ce qui est. Je respire profondément, sachant que j’ai de la chance d’être en vie. J’ai survécu à des défis dans le passé et je survivrai à des défis à l’avenir. Rien ne doit me distraire de vivre ma vie aujourd’hui. »

Jetez un œil à la publication Instagram Story de Shilpa Shetty ici :

Pendant ce temps, le Bureau anti-corruption (ACB) du Maharashtra a informé jeudi avoir reçu quatre courriels alléguant que le mari de l’homme d’affaires et actrice Shilpa Shetty, Raj Kundra, qui a été arrêté pour son implication présumée dans une affaire relative à la production de pornographie, soudoyé des fonctionnaires de la police de Mumbai avec 25 lakh Rs pour échapper à l’arrestation.

Selon un responsable de l’ACB, les courriels ont été envoyés par un Yash Thakur, une autre personne accusée dans l’affaire de pornographie. Un montant similaire lui aurait également été demandé. Ses allégations, cependant, étaient de nature vague et transmises à la police de Mumbai pour suite à donner.

« ACB Maharashtra a confirmé avoir reçu quatre courriels de Yash Thakur à cet égard, mais ses allégations selon lesquelles il lui aurait demandé un pot-de-vin et les allégations contre Raj Kundra pour échapper à l’arrestation étaient de nature assez vague. Les courriers ont été transmis à la police de Mumbai pour action supplémentaire le 30 avril 2021 », a confirmé le responsable de l’ACB.

Plus tôt, répondant aux questions des médias sur le rôle de Shilpa Shetty dans l’affaire porno, lors d’une conférence de presse, le co-commissaire de la police de Mumbai, Milind Bharambe, avait déclaré : « Nous n’avons pas encore trouvé de rôle actif (de Shilpa Shetty). Nous enquêtent. Nous demanderons aux victimes de se manifester et de contacter la Crime Branch Mumbai. Nous prendrons les mesures appropriées. «

Kundra, ainsi que 11 autres personnes, a été arrêté lundi soir par la police criminelle de Mumbai pour son implication présumée dans la création de films pornographiques et leur publication via certaines applications mobiles.

Selon le commissaire conjoint de la police (crime), Milind Bharambe, il avait un lien avec une société basée à Londres qui était impliquée dans la diffusion de contenu pornographique via une application mobile appelée « Hotshots ». On aurait promis aux nouveaux acteurs des rôles dans des séries Web et on leur aurait demandé de faire des scènes audacieuses et nues lors d’auditions. Un cas a été enregistré après que des comédiennes se soient opposées à cela et se soient approchées de la Crime Branch.

Au cours d’une enquête approfondie, la société de Raj Kundra située à Viaan s’est liée avec une société londonienne Kenrin qui possède l’application mobile Hotshots. Tout le contenu nu créé à Mumbai a été publié sur Hotshots, qui était exploité à partir de Mumbai. Après des plaintes, cette application a été retirée par Google Play Store et iPhone », a déclaré Bharambe.

Après autorisation du tribunal, les bureaux de Kundra ont été perquisitionnés et quelques clips ont également été trouvés. Il a été arrêté avec son responsable informatique.