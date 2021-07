VIRAL! Rashami Desai laisse tomber des photos grésillantes dans une mini-robe blazer avec un décolleté plongeant

Dernièrement, la star de la télévision Rashami Desai a enflammé Internet avec ses photos et vidéos torrides. La diva de la télé qui faisait partie de l’émission de téléréalité controversée » Bigg Boss 13 » régale souvent les fans avec ses dernières photos et elles sont un régal à regarder. On peut même dire que Rashami a augmenté le quotient de chaleur sur le ‘Gram une photo à la fois et a rarement, au cours des derniers mois, échoué à impressionner les spectateurs.

Mardi, Rashami a mis en ligne quelques photos en solo sur Instagram, toujours aussi sexy et époustouflantes ! Vêtue d’une robe blazer blanche et bleue à broderies complexes, Rashami a pris d’assaut Internet avec ses photos sexy alors que les fans la couvraient de compliments sur la publication.

La robe courte osée de Rashami comportait un décolleté plongeant et un ourlet asymétrique. Elle a opté pour un maquillage bronzé et fumé et a laissé ses cheveux ouverts en vagues. Rashami a complété son look avec la doublure ailée parfaite, des créoles et des lèvres brillantes.

Jetez un œil aux photos ici :

Côté travail, la première série Web de Rashami Desai, « Tandoor », sera diffusée sur l’application Ullu le 23 juillet. Réalisé par Nivedita Basu, « Tandoor » aura également Tanuj Virwani et Amitriyaan dans les rôles principaux.