Viral! Ranbir Kapoor fait monter la température en Italie, les internautes disent « Alia Bhatt kahan hai »

L’acteur de Bollywood Ranbir Kapoor, qui est l’une des stars les plus charmantes de l’industrie, est en vacances en Italie avec sa famille. Une photo de lui de ses vacances devient virale sur les réseaux sociaux, dans laquelle on peut le voir s’amuser sur la plage avec sa nièce en Italie.

La photo a été partagée par le célèbre photographe Viral Bhayani avec la légende : « Ranbir Kapoor a été repéré en Italie en train de passer du bon temps avec sa famille #ranbirkapoor #ranbir #Italie #plage. » Les internautes ont réagi à la photo et ont écrit : « On dirait qu’il a été reconnu par les deux derrière lui. »





Le second a dit: « Haan du temps de qualité … avec des papas qui l’espionnent sur terre, sur l’eau, dans l’air. » Le troisième a dit: « La famille de Ranbir ou avec d’autres familles. » Le quatrième a dit : « Arre peeche toh dekho ! Le cinquième a dit: « Chain n the cap… Sa déclaration de style toujours sur le point. » Le sixième a dit: « Ohh dans les membres de sa famille le russe aussi? » Un autre a dit : « Alia kahan hai ».

Pendant ce temps, sur le plan du travail, le drame policier de Ranbir Kapoor, Animal, est l’un des films les plus attendus depuis son annonce. Mettant également en vedette Bobby Deol, Anil Kapoor, Triptii Dimri et Rashmika Mandanna, l’affiche et le pré-teaser du film ont fait des ravages sur Internet en montrant Ranbir dans un avatar mortel jamais vu auparavant.

Animal devait auparavant sortir le 11 août en conflit avec le drame patriotique Gadar 2 de Sunny Deol et la comédie satirique OMG 2 d’Akshay Kumar, mais a maintenant été reporté. Le réalisateur Sandeep Reddy Vanga a partagé une vidéo sur son compte Twitter officiel annonçant la nouvelle date de sortie du 1er décembre et a également révélé pourquoi ils ont décidé de retarder Animal.

Vanga, qui a fait ses débuts en tant que réalisateur avec Arjun Reddy de Vijay Deverakonda en 2017, puis l’a refait en hindi sous le nom de Kabir Singh avec Shahid Kapoor en 2019, a partagé qu’il reporte le film uniquement pour augmenter sa qualité. Il n’est pas entré dans les détails du travail de post-production, mais a cité sa bande originale à titre d’exemple.

Sur le plan personnel, il est marié à Alia Bhatt. Ils ont ensemble une fille Raha. Pendant ce temps, Alia Bhatt fera un retour sur grand écran après sa grossesse avec le réalisateur Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani de Karan Johar. On verra l’actrice partager l’écran avec sa co-vedette de Gully Boy, Ranveer Singh. Le drame romantique met également en vedette Dharmendra, Jaya Bachchan et Shabana Azmi dans des rôles clés et devrait sortir en salles le 28 juillet.