VIRAL! Quand Virat Kohli a chanté «  Mere Mehboob Qayamat Hogi  » pour sa femme Anushka Sharma et l’a laissé les larmes aux yeux

On ne peut nier le fait qu’Anushka Sharma et Virat Kohli apparaissent comme un match fait au paradis. L’une des célébrités les plus discutées en Inde, malgré l’attention et le contrôle constants des médias, les deux ont réussi à maintenir une vie privée, loin des projecteurs.

En fait, le couple a même choisi d’échanger ses vœux de mariage lors d’une cérémonie intime, loin de l’attention massive des médias et du public que leur mariage aurait attiré s’il s’agissait d’une cérémonie pré-annoncée.

Les deux ont choisi de se marier secrètement en Italie en 2017 et ont surpris les fans en annonçant qu’ils étaient mari et femme via un message sur les réseaux sociaux et quelques photos de leur cérémonie de mariage.

Récemment, avant le 33e anniversaire d’Anushka Sharma, une vidéo du skipper indien chantant une chanson pour sa femme lors de leur mariage a refait surface sur les réseaux sociaux et est devenue virale.

Virat a chanté Mere Mehboob Qayamat Hogi pour elle lors de leur fête de mariage et a laissé Anushka ému et larmoyant.

Certains invités ont pris des vidéos de la performance louable de Virat et alors que la caméra tournait vers Anushka, on pouvait la voir devenir visiblement émotive. Comme Virat a conclu, tout le monde a applaudi, y compris Anushka.

Regardez la vidéo ici:

Trois ans après leur mariage, Virat et Anushka ont eu la chance d’avoir la petite fille Vamika le 11 janvier 2021. Et pour s’assurer que, tout comme leur propre vie privée, Vamika reste également à l’écart des médias, le couple a écrit des messages personnalisés aux paparazzi après sa naissance, les exhortant à ne pas photographier leur fille, tout en leur promettant qu’ils donneraient toutes les chances aux paps de cliquer sur des photos d’eux.

Le 1er février, Anushka a partagé une photo d’elle et de Virat et tout en révélant qu’ils avaient nommé leur fille Vamika, Anushka a parlé de l’expérience de la parentalité. «Nous avons vécu ensemble avec l’amour, la présence et la gratitude comme mode de vie, mais ce petit, Vamika, l’a porté à un tout autre niveau! Des larmes, des rires, de l’inquiétude, du bonheur – des émotions qui ont parfois été vécues en quelques minutes ! Le sommeil est insaisissable mais nos cœurs sont si pleins. Je vous remercie tous pour vos souhaits, vos prières et votre bonne énergie », a-t-elle écrit.

Plus tôt ce mois-ci, Virat a consacré son premier demi-siècle à l’IPL 2021 en cours à sa fille Vamika alors qu’il faisait des bisous à sa femme Anushka depuis la fosse de cricket.

Anushka a été vu pour la dernière fois sur grand écran dans Zero d’Aanand L Rai, en face de Shah Rukh Khan. Bien qu’elle n’ait pas encore annoncé son prochain projet en tant qu’acteur, elle produit actuellement le premier film du fils d’Irfan Khan, Babil Khan, « Qala », qui sera diffusé sur Netflix.