VIRAL! Quand Vicky Kaushal a proposé à Katrina Kaif devant Salman Khan

Le fait que les acteurs Vicky Kaushal et Katrina Kaif sortent ensemble avait été spéculé pendant un certain temps avant que le frère de Sonam Kapoor et l’acteur de « Mirziya » Harsh Varrdhan Kapoor ne confirment leur relation.

Lors d’une émission de discussion avec Zoom, lorsqu’on a demandé à Harsh Varrdhan quelle relation avec l’industrie cinématographique pense-t-il être vraie ou une décision de relations publiques? Il a répondu: « Vicky et Katrina sont ensemble, c’est vrai » mais a rapidement ajouté: « Est-ce que je vais avoir des ennuis pour ça? »

Les acteurs qui ont préféré garder leur vie privée secrète n’ont cependant pas officialisé leur relation. Mais, ils ont été aperçus en train de se soutenir sur les réseaux sociaux, de se rendre chez eux et de porter des tenues de couleur assortie, laissant leurs fans deviner l’état de leur relation.

En fait, plus tôt cette année, Vicky Kaushal et Katrina Kaif ont annoncé qu’elles avaient contracté COVID en une journée. Plus tard, ils ont également annoncé qu’ils s’étaient remis du virus un jour après l’autre.

De plus, lors de la promotion du prochain film de Katrina « Sooryavanshi » avec Akshay, le producteur Karan Johar avait taquiné l’acteur en disant: « Inke Ghar Pe Sab Kaushal Mangal Hain », faisant allusion à sa rumeur de liaison avec Vicky Kaushal.

Maintenant, une vidéo de Vicky Kaushal proposant à Katrina Kaif devant Salman Khan, avec qui ce dernier sortait, est devenue virale sur Internet.

Le clip vidéo provient d’une cérémonie de remise de prix où Vicky est apparemment l’hôte et Katrina Kaif est sur scène pour présenter un prix. Dans la vidéo virale, on voit Vicky Kaushal dire à Katrina ‘Pourquoi ne trouvez-vous pas une bonne ‘Vicky Kaushal’ et ne l’épousez pas ?’. Katrina rit tandis que Salman qui est assis parmi le public commence également à se moquer d’eux deux.

La Vicky poursuit en disant: « C’est la saison des mariages, je pensais que vous vouliez peut-être aussi vous marier, alors j’ai pensé à vous demander. » Katrina demande : « Quoi ? Et puis s’inspirant de la piste jouant en arrière-plan ‘Mujhse Shaadi Karogi’ du film de Salman Khan du même nom, Vicky propose à Katrina.

Regardez la vidéo virale ici :

Côté travail, Vicky Kaushal a des films comme « The Immortal Ashwathama », « Sardar Udham Singh » et un biopic sur Sam Manekshaw en préparation tandis que Katrina sera vue dans « Sooryavanshi ».