New Delhi : Monalisa, l’actrice phare de Bhojpuri, est désormais une star de la télévision. Peu de temps après son passage réussi à Bigg Boss 10, elle a déménagé dans le monde de la télé avec « Nazar » et « Nazar 2 ». L’actrice a travaillé dans plusieurs films régionaux, des films Bhojpuri et maintenant des spectacles. Elle a également plusieurs chansons à son actif.

En surfant sur Internet, nous avons trouvé un morceau très populaire « Resham Ka Rumaal » de la chanteuse et actrice vétéran Ila Arun, qui a obtenu un remix à chaud des années plus tard. Et devinez ce qui a attiré notre attention ? Le remix ‘Resham ka Rumal’ avec une touche moderne ne présentait autre que Sidharth Shukla, vainqueur de Monalisa et Bigg Boss 13.

Le compte YouTube officiel de Saregama GenY a téléchargé la vidéo. Regardez-le ici et soyez surpris par la chimie grésillante entre les deux chaudasses :

https://www.youtube.com/watch?v=fvUTqSyrBbc

Sid et Mona ont l’air visiblement plus jeunes dans la vidéo et dégagent de la chaleur à l’écran avec leurs mouvements.

La chanson remixée est tirée de l’album Resham Ka Roomal – Avec Hits Of Ila Arun. Les directeurs musicaux sont respectivement Ila Arun et Jaspal Moni.

Aujourd’hui, Monalisa compte 4,4 millions d’abonnés sur Instagram uniquement, ce qui explique pourquoi ses publications deviennent virales en une fraction de seconde sur les réseaux sociaux.

L’actrice a eu l’occasion de travailler avec presque tous les gros bonnets de Bhojpuri dans sa carrière cinématographique. Dans ‘Nazar’, elle a joué une force maléfique nommée Mohana. Et a reçu une immense adulation pour son travail à la télévision.

Monalisa a été vue l’année dernière dans ‘Nazar 2’ dans le rôle de Madhulika Chaudhary. On la voit ces jours-ci dans le feuilleton quotidien populaire ‘Namak Issk Ka’.

La star sensationnelle a été considérée comme une candidate populaire dans l’émission de téléréalité « Bigg Boss 10 » et, en fait, s’est mariée avec son petit-ami de l’époque, Vikrant Singh, à l’intérieur de la maison BB 10.

Pendant ce temps, Sidharth Shukla est un grand nom dans l’industrie de la télévision aujourd’hui. Après avoir gagné un million de cœurs dans Bigg Boss 13, sa popularité a augmenté à pas de géant. Il a récemment fait ses débuts dans le numérique avec « Broken But Beautiful 3 » d’ALTBalaji d’Ekta Kapoor.