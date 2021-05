Viral Post montre comment JRD Tata a facilité le rêve de l’ancien président KR Narayanan

Jehangir Ratanji Dadabhoy Tata alias JRD Tata, le fondateur de plusieurs industries est également connu pour ses œuvres philanthropiques. Une lettre de recommandation pour un étudiant méritoire signée par JRD Tata fait le tour sur Internet. Le message montre une lettre pour recommander une bourse au jeune KR Narayanan qui est finalement devenu le 10e président de l’Inde.

Harish Bhat, le dépositaire de la marque Tata Sons, a publié un article sur LinkedIn partageant une anecdote sincère lorsque JRD Tata a facilité les études de Narayanan et l’a aidé à réaliser ses rêves. Le message indique qu’en 1940, JRD Tata a reçu une lettre recommandant un jeune homme pour une bourse. La lettre vieille de 81 ans a été diffusée sur diverses plateformes de médias sociaux.

Narayanan était un talent prodigieux, mais il était issu d’un milieu humble. Il venait de la communauté dalit. Il a obtenu le premier rang en MA de l’Université de Travancore. Pour y parvenir, Narayanan a dû subir une part équitable de luttes similaires aux épreuves surmontées par la communauté à laquelle il appartenait. Après avoir obtenu le diplôme de troisième cycle avec brio, Narayanan a souhaité faire ses études supérieures à l’Université de Londres. Mais en raison de la baisse de la situation financière de sa famille, il n’avait pas beaucoup d’espoir de réaliser son rêve désespéré.

Lorsque JRD Tata a reçu la lettre d’extension de la bourse d’études au jeune Narayanan, il a recommandé à JN Tata Endowment de l’aider. Cette dotation était l’une de ses sortes initiée par Jamsetji Tata pour fournir une aide financière pour l’éducation des Indiens à l’étranger.

Plus tard, Narayanan a été interviewé et aurait fait une impression favorable. En raison de son talent exceptionnel, Narayanan a reçu Rs 16000 à titre de bourse et Rs 1000 à titre de prêt.

L’aide financière si nécessaire a aidé le jeune Narayanan à réaliser son rêve d’étudier à la London School of Economics. Bientôt, il rejoint les services étrangers indiens en 1949 et plus tard en 1992, il devient vice-président de l’Inde. En 1997, il est devenu président de l’Inde.

« Le président Narayanan, une inspiration pour chaque Indien », a conclu Harish. Il a été la première personne de la communauté dalit à occuper les postes.

JRD Tata était un aviateur indien, un industriel, un entrepreneur et un président du groupe Tata, également connu comme le « père de l’aviation » pour avoir lancé la première compagnie aérienne nationale indienne.

